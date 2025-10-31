Lousteau se impone sobre Milei y entra a Diputados en una disputa voto a voto 

​

El cierre del escrutinio definitivo en la Ciudad de Buenos Aires puso fin a una pulseada política que tensó a radicales y libertarios. Martín Lousteau, presidente de la Unión Cívica Radical, se quedó finalmente con la banca de Diputados que La Libertad Avanza (LLA) pretendía adjudicar a su octava candidata, Valeria Rodrigues Trimarchi. La diferencia, según los datos oficiales, fue de 8688 votos a favor del radicalismo.

Durante días, el espacio de Javier Milei insistió en que el resultado podía revertirse. Alegaban una distancia de “apenas 1411 votos”, pero el cálculo era incorrecto: el sistema D’Hondt, que reparte los escaños en función de los cocientes más altos, exigía que LLA sumara más de 11 mil votos adicionales para obtener una banca más. No ocurrió.

En las filas libertarias, el optimismo se desinfló cuando se conocieron las actas de las 15 comunas porteñas. Los votos en el exterior, que Milei esperaba decisivos, no alcanzaron. Con el resultado confirmado, Lousteau publicó un mensaje que buscó cerrar la polémica: “Durante estos días soportamos agravios y una inédita campaña de desinformación. Decidimos esperar en silencio porque confiamos en las instituciones”.A partir de diciembre, el líder radical volverá a la Cámara baja. Lo hará en un escenario polarizado, donde su figura –entre el oficialismo libertario y una oposición fragmentada– buscará reposicionar a la UCR dentro del tablero nacional. “Voy a trabajar para honrar la confianza que depositaron en nosotros”, prometió.