Los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron dos paros y marcha a Plaza de Mayo 

​

El faltazo de los funcionarios del Ministerio de Salud a la reunión de conciliación pautada para el lunes despertó la bronca en los trabajadores del Hospital Garrahan, que exigen la recomposición del poder adquisitivo de sus salarios debido al brutal ajuste del gobierno de Javier Milei. El jefe de servicio de Oncología, Pedro Zubizarreta, leyó este martes una carta abierta en la cual repasó la grave situación en la que se encuentra el hospital de niños. “No nos queremos rendir, porque estamos defendiendo algo mucho más grande que un salario, estamos defendiendo un modelo sanitario que ha salvado miles de vidas”, aseguró. A su vez, los médicos realizaron una asamblea y definieron medidas de fuerza para los próximos días, que incluye un paro con movilización a Plaza de Mayo para el 17 de julio. “El clima entre los trabajadores del hospital es de mucho desánimo pero estamos todos decididos a seguir luchando”, dijo a Página/12 Belén, médica de planta del Garrahan. Este miércoles se debatirá en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Emergencia para la Salud Infantil, que busca garantizar el presupuesto necesario para resolver el conflicto.

“Seguimos esperando una respuesta concreta, una propuesta seria, un gesto de respeto”, dijo Zubizarreta en la carta abierta que leyó en la puerta del hospital ubicado en el barrio porteño de Constitución, tras la ausencia de las autoridades gubernamentales a la reunión de conciliación obligatoria prevista para el lunes. El jefe del servicio oncológico del Garrahan agregó que las condiciones laborales “no han mejorado” y alertó respecto a las renuncias de los trabajadores de la institución pediátrica. Solamente en las últimas dos semanas, el hospital perdió a 10 profesionales como consecuencia de los bajos ingresos. “No nos queremos rendir, porque estamos defendiendo algo mucho más grande que un salario, estamos defendiendo un modelo sanitario que ha salvado miles de vidas y ha acompañado con profesionalismo, dignidad y humanidad a quienes transitan enfermedades muy graves y complejas. Ese modelo no puede desmoronarse por indiferencia o desidia”, alertó Zubizarreta.

En diálogo con este diario, Belén aseguró que no tienen “ningún tipo de diálogo ni de parte de las autoridades del hospital ni mucho menos del Gobierno”. “El clima entre los trabajadores del hospital es de mucho desánimo, por no obtener ningún tipo de respuesta, ni positiva ni negativa, pero estamos todos decididos a seguir luchando, porque creemos que es lo justo no solamente para nosotros sino para las infancias de todo el país”, afirmó la médica de planta y detalló las medidas de fuerza definidas en la asamblea que realizaron este martes trabajadores agremiados y no agremiados del hospital. “Se decidió por mayoría hacer medidas de fuerza durante los próximos 15 días, que constarán de un abrazo el 8 de julio, de un paro el 10, al cual invitamos a los medios para que participen de la jornada, y de un paro con movilización del Congreso a Plaza de Mayo para el 17”, explicó.

Por su parte, Belén también destacó la importancia de la sesión en la Cámara baja prevista para este miércoles, en la cual se debatirá la iniciativa que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica. “Esperamos que haya quórum y se apruebe la ley, porque no solamente solucionaría el conflicto que hay hoy en el Garrahan, sino que abarca un problema real, que es que cada vez hay menos médicos formándose como pediatras en todo el país”, señaló. En sus redes sociales, el grupo de trabajadores autoconvocados del hospital de niños lanzó una campaña para conseguir el apoyo de los legisladores al proyecto de ley. “El Hospital Garrahan tiene un área programática que va de La Quiaca a Tierra del Fuego y recibe pacientes de todas las provincias del país, con más de 600 mil consultas anuales. Es por eso que queremos comprometer a todos los diputados y senadores de todo el territorio de la Argentina a que puedan dar quórum para el tratamiento de esta ley”, sostuvieron. “Argentina necesita al Garrahan, ahora el Garrahan necesita a la Argentina“, completaron.

A su vez, Laura, trabajadora residente del Garrahan, lamentó la falta de voluntad del Gobierno para solucionar el conflicto salarial. “No hay negociación, porque nos responden que no hay dinero y que no lo va a haber en el próximo tiempo”, sostuvo y remarcó que “recibimos el bono no remunerativo que nos habían otorgado en su momento, pero no impacta en nuestro recibo de sueldo y no es lo que nosotros pedíamos”. “Lo único que hemos tenido en concreto son reuniones con el Ministerio de Salud, que nos citan de a 10 o 15 personas, en las cuales ellos nos preguntan en qué está la situación y cómo estamos nosotros, pero no hay ninguna oferta en concreto a nuestro reclamo por la recomposición salarial”, planteó la residente del hospital de niños. “Lo que nos preocupa es que no hay una propuesta clara de mejoría del sistema de salud y de la formación de futuros médicos pediatras, que fomente que todos aquellos médicos que se reciban quieran hacer nuestra especialidad y la hagan en el hospital y en el sistema público”, agregó Laura. “No hay una perspectiva de mejoría, no hay una oferta que sea tentadora para quien se quiere formar. Eso es lo grave. Uno puede vivir de la vocación y hacerlo de forma altruista desde el amor, pero a fin de mes hay que pagar las cuentas. Son muchos años de formación que necesitan tener un salario justo y acorde al trabajo que hacemos“.

Informe: Juan Pablo Pucciarelli