Los trabajadores agrarios cortan rutas por tercer día consecutivo 

Los trabajadores rurales realizaron ayer nuevos cortes de ruta por tercer día consecutivo para protestar contra el ajuste del gobierno de Javier Milei y exigir la recomposición del poder adquisitivo de sus ingresos. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) informó sobre cortes de ruta en varias seccionales, entre ellas en las zonas de Mar del Plata, Buenos Aires-Norte, Santa Fe-Reconquista y Trenque Lauquen. Son 150 seccionales en total las que se han plegado a la protesta iniciada el martes “en reclamo de paritarias justas y en rechazo a los salarios de hambre ofrecidos por el sector empleador agropecuario”.

En el caso de la ciudad balnearia, la delegación local bloqueó la Ruta 226 y la Ruta 3 cerca de Azul, mientras que en Pergamino el reclamo fue en la Ruta 8 a la altura de Miguel Cané. A su vez, en la localidad santafesina de Reconquista los trabajadores protestan en la Ruta 31, mientras que en Trenque Lauquen los cortes se hicieron en el cruce de las rutas 5 y 33. Estas medidas de fuerza se suman a las iniciadas el martes en Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Misiones, Bahía Blanca, Salta y Jujuy, que aún continúan. El sindicato de los trabajadores del agro explicó que “el conflicto se agudizó tras el fracaso de la última reunión de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) del martes 22 de julio, cuando las entidades patronales se ausentaron en bloque”.

Ante la negativa del sindicato de aceptar el ofrecimiento de las patronales –que consistía en 0 por ciento de aumento para junio, 1 por ciento para julio y 1 por ciento para agosto, con un bono no remunerativo de 8 mil pesos–, se acordó otra audiencia para el martes 22, a la cual la dirigencia ruralista no se presentó. Este faltazo impulsó la protesta del gremio de trabajadores rurales. “Las entidades empresarias, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) y Federación Agraria Argentina (FAA), mantienen una postura intransigente y provocadora, negándose a reconocer el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores rurales. Pretenden imponer aumentos irrisorios que no cubren ni la canasta básica alimentaria”, denunció la Uatre en un comunicado.

“Quieren institucionalizar el salario de hambre. No vamos a convalidar paritarias de miseria ni a firmar ningún acuerdo que legitime la explotación y el empobrecimiento del peón rural. La dignidad de nuestros trabajadores no se negocia. Exigimos condiciones laborales justas y un salario digno”, aseguraron desde el gremio liderado por José Voytenco. “Rechazamos cualquier acuerdo que perpetúe la explotación y la pobreza de los peones rurales. No vamos a avalar paritarias de miseria. Exigimos salarios dignos y condiciones laborales justas. La dignidad de nuestros compañeros no está en negociación”, añadieron.

El sindicato de peones rurales viene sufriendo el ajuste del gobierno de Javier Milei desde hace meses. En mayo pasado, la gestión libertaria cerró 725 puntos de atención de la obra social Osprera, perteneciente a la Uatre, por decisión del interventor Marcelo Petrani, designado por Casa Rosada.