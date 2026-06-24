Los salarios subieron 3,7% en abril y acumulan un alza del 36,9% en un año, segun el INDEC

El Indec informó que los salarios aumentaron 3,7% en abril y 36,9% interanual. El mayor incremento se registró en el sector privado no registrado.

Los salarios registraron una suba del 3,7% en abril y acumularon un incremento del 36,9% en los últimos doce meses, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato refleja una mejora en las remuneraciones de los trabajadores de todos los sectores, aunque con diferencias marcadas entre el empleo registrado, el sector público y el trabajo informal.

De acuerdo con el organismo estadístico, el índice salarial acumuló además una variación positiva de 12,7% respecto de diciembre de 2025, impulsado principalmente por los aumentos en el sector privado y por la recuperación de los ingresos de los trabajadores no registrados.

El sector informal lideró los aumentos

Durante abril, el mayor incremento mensual se observó en el sector privado no registrado, donde los salarios crecieron 4,7%. Le siguió el sector privado registrado con una mejora del 4%, mientras que los trabajadores del sector público registraron un aumento del 2,3%.

La diferencia también se reflejó en la comparación interanual. Los ingresos de los trabajadores informales mostraron un crecimiento del 69,6% respecto de abril de 2025, muy por encima de las variaciones registradas en el sector privado formal (29,3%) y en el sector público (29,6%).

En términos acumulados desde diciembre, los salarios del sector privado no registrado avanzaron 19,7%, mientras que los trabajadores estatales acumularon una mejora del 12% y los empleados privados registrados del 10,1%.

Cómo evolucionaron los salarios estatales

Dentro del sector público también se observaron diferencias entre los distintos niveles del Estado. Los salarios de la administración pública nacional aumentaron 1,6% durante abril, mientras que en las provincias la mejora alcanzó el 2,5%.

En la comparación con el mismo mes del año anterior, los trabajadores nacionales registraron un incremento del 23,1%, mientras que los empleados provinciales alcanzaron una suba del 32,1%.

Respecto de diciembre de 2025, las remuneraciones del sector público nacional acumularon un aumento del 10,3%, mientras que en las administraciones provinciales el avance fue del 12,5%.

Creció la informalidad laboral

El informe del Indec también incluyó datos sobre el mercado de trabajo correspondientes al primer trimestre de 2026. Allí se observó un aumento de la informalidad laboral, que alcanzó el 44,2%, lo que representa un incremento de 2,2 puntos porcentuales respecto del mismo período del año pasado.

La subocupación también mostró una tendencia ascendente y se ubicó en el 11,1%, con una suba de 1,1 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2025.

Pese a estos movimientos, los principales indicadores laborales se mantuvieron relativamente estables. La tasa de actividad fue del 48,6%, la tasa de empleo alcanzó el 44,8% y la desocupación se ubicó en el 7,8%, sin cambios significativos respecto de los niveles registrados un año atrás.

Los datos muestran un escenario en el que los salarios continúan recuperándose, especialmente en los sectores más rezagados, aunque conviven con un crecimiento de la informalidad laboral que sigue siendo uno de los principales desafíos del mercado de trabajo argentino.