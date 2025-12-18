Los precios mayoristas subieron 1,6% en noviembre y ya acumulan un alza de 23,2% en 2025

Los precios mayoristas aumentaron 1,6% en noviembre, según el INDEC, impulsados por una suba del 1,8% en los productos nacionales y una caída del 0,6% en los importados. En lo que va de 2025, el alza acumulada es del 23,2%, mientras que la variación interanual alcanza el 24,3%.

La inflación mayorista volvió a acelerarse en noviembre, con una suba del 1,6%, lo que implicó un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto de octubre, cuando había sido del 1,1%, de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Cómo evolucionaron los precios al por mayor

Con el dato de noviembre, los precios mayoristas acumulan un aumento del 23,2% en lo que va de 2025 y un alza del 24,3% en los últimos 12 meses. La variación mensual estuvo explicada principalmente por el comportamiento dispar entre los productos nacionales y los importados.

Según el INDEC, los productos nacionales registraron un incremento del 1,8%, mientras que los productos importados mostraron una baja del -0,6%, lo que moderó parcialmente el avance del índice general.

Los rubros que más influyeron en la suba

Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva en el Índice de Precios al por Mayor (IPIM) fueron:

Productos agropecuarios : 0,51%

: Productos refinados del petróleo : 0,41%

: Alimentos y bebidas : 0,30%

: Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 0,21%

En contrapartida, la división con mayor incidencia negativa fue Petróleo crudo y gas, con una caída del -0,55%.

Los tres índices que mide el INDEC

El organismo estadístico publica tres indicadores para medir la evolución de los precios mayoristas. En noviembre de 2025, los resultados fueron los siguientes:

Índice de Precios al por Mayor (IPIM) : suba del 1,6% mensual y 24,3% interanual .

: suba del y . Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) : aumento del 1,3% en el mes y 24,3% interanual .

: aumento del en el mes y . Índice de Precios Básicos del Productor (IPP): avance del 1,4% mensual y una variación interanual del 25,9%.

Relación con la inflación minorista

El informe se conoció en un contexto en el que la inflación minorista de noviembre fue del 2,5%, acumulando un 27,9% en los primeros once meses de 2025 y un 31,4% interanual. La división con mayor aumento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,4%, seguida por Transporte (3%) y Alimentos y bebidas (2,8%).

El impacto en la economía

La evolución de los precios mayoristas es clave para anticipar posibles presiones sobre la inflación al consumidor, ya que refleja los costos a los que productores e importadores venden en el mercado interno. El dato de noviembre muestra una leve aceleración, aunque con un comportamiento diferenciado entre sectores y con los importados aún en baja.