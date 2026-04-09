Los pasajes de Adorni y su esposa en Nueva York costaron más de USD 10 mil y la reserva fue a nombre de “Jefatura. gob.ar”

La Justicia analiza documentación sobre el vuelo de regreso desde EE.UU. del jefe de Gabinete y Bettina Angeletti. La reserva figura vinculada a una misión oficial.

La Justicia recibió información clave sobre el viaje de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, tras su participación en la denominada “Argentina Week 2026” en Nueva York.

Según la documentación incorporada a la causa, el costo total de los pasajes de regreso superó los USD 10.000, lo que encendió nuevas dudas en el marco de la investigación judicial.

Cuánto costaron los tickets y cómo se emitieron

El informe detalla que el pasaje de Adorni tuvo un valor de USD 4.910,35, mientras que el de su esposa ascendió a USD 5.154,55.

Además, la reserva aparece asociada a la denominación “JEFATURA.GOB.AR”, junto a referencias como “Cytric” y “misión oficial”, lo que es analizado por la fiscalía para determinar el origen del financiamiento.

Detalles del vuelo bajo investigación

Ambos pasajeros viajaron en el mismo vuelo directo JFK–Ezeiza (DL 115) el 14 de marzo de 2026, partiendo a las 22:25 desde Estados Unidos y arribando a Buenos Aires a las 10:15 del día siguiente.

De acuerdo a los registros, Adorni ocupó el asiento 1G y no despachó equipaje, mientras que Angeletti viajó en el asiento 1C y registró dos valijas.

Qué busca determinar la Justicia

La información fue solicitada por la fiscalía para esclarecer quién financió los gastos del viaje, especialmente en lo que respecta a la participación de la esposa del funcionario en la comitiva oficial.

El análisis de estos datos podría ser clave para avanzar en la investigación y definir eventuales responsabilidades administrativas o penales.

Contexto de la causa

El viaje se realizó en el marco de la “Argentina Week 2026”, un evento internacional del que participó la delegación argentina junto al presidente.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas, mientras la Justicia evalúa la documentación aportada para determinar si hubo irregularidades en el uso de fondos vinculados a la misión oficial.