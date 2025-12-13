Los dueños de Flybondi compraron OCA

El fondo COC Global Enterprise, liderado por Leonardo Scatturice, será el accionista mayoritario. Buscan expandir la logística y potenciar sinergias con el transporte aéreo.

El fondo de inversión estadounidense COC Global Enterprise anunció este viernes que se convertirá en el accionista mayoritario de OCA, la mayor empresa privada de correos y logística de la Argentina. El grupo es liderado por Leonardo Scatturice, quien desde mediados de año también es dueño de la aerolínea Flybondi.

A través de un comunicado, la compañía informó que la operación busca impulsar la expansión regional de OCA, transformándola en una empresa con mayor escala y capacidad tecnológica. “Nuestro objetivo es hacer de OCA una empresa líder en el mercado regional. Vamos a potenciarla y aprovechar la sinergia con Flybondi para el transporte aéreo, sumando carga aérea, logística y última milla”, afirmó Scatturice, CEO de COC Global Enterprise.

Desde el grupo inversor destacaron además que OCA se verá fortalecida por el aporte de OCP TECH, otra compañía del fondo dedicada al desarrollo de soluciones IT e ingeniería de impacto, que aportará estructura tecnológica para modernizar los servicios de la empresa postal.

En el marco del acuerdo, se confirmó que Claudio Espinoza continuará como accionista y seguirá al frente del directorio de OCA. “Este acuerdo es un paso fundamental para la transformación de OCA en una empresa líder a nivel regional, con los más altos estándares de calidad y tecnología”, sostuvo. “Estamos convencidos de que este es el camino para profundizar la recuperación de la compañía”, agregó.

El fondo aclaró que la operación no afectará la prestación de los servicios ni generará cambios en la situación laboral de los cerca de 9.500 trabajadores que integran la planta de la firma.

Con más de 60 años de trayectoria, OCA cuenta actualmente con 29 plantas, más de 100 centros operativos y 760 puntos de atención en todo el país. Su flota supera los 3.500 vehículos, y brinda servicios de paquetería, carga pesada, salud y correo con cobertura nacional.