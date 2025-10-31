Los controladores aéreos anunciaron nueve paros para noviembre 

​

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció un cronograma con nueve jornadas de paros que impactarán en la logística y los despegues de vuelos de carga a nivel nacional.

Las medidas se concretarán entre el 3 y el 30 de noviembre con franjas de ocho horas de duración. Adicionalmente, el sindicato anunció que buscará paralizar todas las comisiones de servicio relacionadas al mantenimiento de la infraestructura tecnológica de los servicios de navegación aérea, así como también la actividad de instrucción y capacitación del personal de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

ATEPSA sostiene que la protesta se debe al incumplimiento de acuerdos laborales previamente asumidos por EANA, especialmente los relacionados con el Convenio Colectivo de Trabajo y la pauta salarial.

Por su parte, la EANA calificó a las medidas de fuerza como “ilegítimas” y -como de costumbre- acusó a “la casta gremial kirchnerista” de “perjudicar” al servicio y los usuarios.

Lo cierto es que la afectación a los vuelos de carga generará demoras en la cadena logística y comercial del país. El cronograma de paros está previsto para el 3, 6, 9, 14, 24, 27 y 30 de noviembre. El sindicato indicó que las medidas podrían ampliarse si persiste la falta de respuesta a sus reclamos.