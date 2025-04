Los balbuceos del Jefe de Gabinete sobre el escándalo $LIBRA: cualquier cosa menos Francos 

​

Treinta años después de la última interpelación a un funcionario nacional, la Cámara de Diputados llevó al recinto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Con el respaldo de 129 legisladores se abrió la sesión para exigir explicaciones al único representante del Poder Ejecutivo sobre la promoción de la criptomoneda $LIBRA realizada por el presidente Javier Milei. El criptoactivo es investigado por la Justicia nacional e internacional como una presunta estafa. La convocatoria estuvo marcada por ausencias de peso: los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis “Toto” Caputo (Economía) esquivaron la cita, al igual que el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva. Los funcionarios enviaron notas para justificar su inasistencia, y la oposición propuso volver a convocarlos. Deberán asistir el próximo 14 de mayo. “La información que difundió el Presidente era pública” fue la frase más repetida por Francos y una de las más cuestionadas por la oposición.

El Jefe de Gabinete debió esperar casi dos horas para ingresar al recinto. Los bloques de Unión por la Patria y Democracia Para Siempre insistían en someter a votación una nueva convocatoria para garantizar la presencia de los funcionarios ausentes. El oficialismo recibió el auxilio clave del PRO. Silvana Giudici quien ocupó el rol de Silvia Lospennato —la principal espada parlamentaria aliada de los libertarios, ausente por el debate de candidaturas porteñas—, Fernando Iglesias y el reaparecido Gerardo Milman se sumaron para desactivar la maniobra. La tensión escaló cuando el diputado Aldo Leiva (UxP) le gritó “¡asesino!” a Milman, reavivando los cruces dentro del recinto. “No dramaticemos. Es grave que no vengan, pero arranquemos la interpelación”, apuró Miguel Ángel Pichetto. “Siempre salvando a Caputo vos”, le recriminó Cecilia Moreau.

En un clima confrontativo y cargado de chicanas, Francos pudo comenzar su exposición minutos antes de las cuatro de la tarde. “Llevo muchos años en la actividad pública y privada, nunca hice esperar a nadie dos horas para una reunión”, lanzó, visiblemente molesto. “Debo decir que es una falta de respeto”. Luego, leyó de principio a fin un discurso guionado en defensa del Ejecutivo: “El Presidente no mantiene ni mantuvo relación alguna con las personas involucradas”, aseguró. Y agregó: “No existió participación del Estado nacional, ni de sus organismos o asesores, en el proyecto mencionado. Tampoco hubo contratos, acuerdos ni directivas para coordinar o promover su funcionamiento”. Según Francos, “al Presidente le informaron de un proyecto que permitiría dar facilidades e inversiones en pymes que no conseguían financiamiento, y le pareció una buena idea difundirlo”. Su segundo en la Jefatura de Gabinete, Lisandro Catalán, siguió de cerca la interpelación y se lo vio dialogando con dirigentes del PRO.

Tras la primera intervención de Francos, los bloques que impulsaron la citación se repartieron los noventa minutos para formular preguntas. El primer turno quedó en manos de Unión por la Patria. Sabrina Selva, Juan Marino e Itai Hagman inauguraron el interrogatorio. Selva y Hagman apuntaron al corazón de la estafa investigada: el origen del código del contrato del proyecto Libra que Milei publicó en su cuenta de X el pasado 14 de febrero. Francos insistió en que se trataba de “información pública”, pese a que fue el propio Presidente quien difundió ese contenido por primera vez. “La información no era pública. En la página web de Viva la Libertad Project, en el momento en que Milei tuitea, todavía no estaba el número de contrato”, retrucó Hagman. “No pudo responder lo más importante”, confió uno de los interpelantes a Página/12, en referencia a la falta de precisiones sobre quién le proporcionó ese dato al mandatario. “No pudo responder dónde estaba esa información publicada”, sentenció Germán Martinez. “Lejos de protegerlo lo que hizo fue desnudar que el único que tiene que dar explicaciones es el presidente”, concluyó el jefe de la bancada de UxP.

Durante el intercambio, Guillermo Francos ofreció una defensa endeble y evidenció desconocimiento sobre la temática: “Una sola vez tuve un cuarto de bitcoin y lo perdí”, reconoció. Consultado sobre las imágenes en las que Milei aparece junto a algunos de los involucrados en la causa, como Hayden Mark Davis, intentó justificar: “Toda la gente que entra a la Casa de Gobierno, debido a la popularidad del presidente, quiere sacarse una foto con él”. Los diputados de Unión por la Patria le mostraron a Francos los auspicios de Presidencia al Tech Forum, ante las reiteradas evasivas del funcionario. Francos admitió que, entre el 20 de septiembre de 2024 y el 30 de enero de 2025, durante las reuniones que Milei mantuvo con empresarios del mundo cripto —entre ellos Mauricio Novelli, Hayden Davis y Julian Peh—, ya se había discutido el proyecto Viva la Libertad.

En el turno de Encuentro Federal, el diputado Nicolás Massot apuntó más alto y sostuvo que los verdaderos responsables que deberían haber sido interpelados eran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, “porque son los que firmaron los ingresos de los estafadores a la Casa Rosada”. Luego, preguntó por qué, si el presidente había sido engañado, no se constituyó como denunciante. Francos respondió: “Hasta ahora no considera que sea una estafa. Que sea una estafa es algo que tiene que decir la Justicia”. Más adelante, el diputado Oscar Agost Carreño consultó si existieron actores con información privilegiada sobre el proyecto. Francos aseguró que el posteo de Milei fue “una decisión personal que no estuvo en conocimiento de ningún funcionario ni miembro del Gabinete”.

A su turno, el diputado Pablo Juliano tomó la palabra con ironía: “¿Le gusta más el mar o la montaña? Capaz tiene ganas de responder otra cosa, porque no contestó nada de lo que se le preguntó”, lanzó, en tono sarcástico, ante la mirada atónita del oficialismo. Su intervención apuntó directamente a la falta de respuestas del jefe de Gabinete. “¿Adónde están los fondos millonarios recaudados por $LIBRA?”, preguntó. Francos se limitó a responder: “No tengo idea”. Posteriormente, indagó sobre la hermana del presidente: “¿Hay posibilidad de que Karina Milei no haya tenido conocimiento sobre la promoción de la criptomoneda?”. Francos fue tajante: “Por supuesto que es posible. Karina Milei no tuvo ni idea de la promoción”.

Más temprano, Francos había reconocido que gran parte de las audiencias que concede el presidente son tramitadas a través de la Secretaría General de la Presidencia. Muchas de las preguntas giraron en torno al rol de la hermana del mandatario y las denuncias sobre presuntos sobornos para acceder a Milei. Una y otra vez se citó el caso del orfebre Juan Carlos Pallarols, quien había denunciado que le pidió 2.000 dólares para gestionar un encuentro con su hermano.

Finalizada la primera tanda de preguntas, Martín Menem llamó a un cuarto intermedio. En el segundo tramo, los bloques volvieron a tomar la palabra pero Francos eligió no responder las nuevas preguntas de Unión por la Patria, a las que calificó de “reiterativas”. En cambio, se lanzó a una ofensiva discursiva: enumeró una serie de causas por corrupción de gobiernos anteriores y cuestionó con vehemencia al recinto. “¿Alguna vez se investigó esto en esta Cámara? ¿Alguna vez se interpeló a algún ministro? Podría seguir, pero se me acaba el tiempo”, lanzó. Desde su banca, Germán Martínez le gritó “¡caradura!”, y Francos replicó: “¡Más caradura sos vos!”. “¿Tan hasta las manos están con Novelli que no le sueltan la mano? Usted tiene que explicar, si no se llama encubrimiento”, chicaneó Julia Strada. La tensión no cedió. Menem le llamó la atención a Martínez y luego confirmó, en cumplimiento de lo acordado con los bloques, que se citará a Caputo y Cúneo Libarona para una nueva sesión el miércoles 14 de mayo a las 12.

A su turno, Margarita Stolbizer —quien denunció varios de los casos mencionados por Francos— fue tajante: “Lo que escuchamos hoy constituye una degradación política, institucional y moral de la Argentina. Un gobierno no puede defenderse de las denuncias mostrando que los anteriores fueron tan malos como ellos”.

Más temprano, Francos ya había manifestado su rechazo a la comisión investigadora por el caso $Libra. “No pueden convertirse en órganos paralelos de justicia ni arrogarse facultades que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial”, dijo. Aun así, la oposición se prepara para activarla este miércoles por la mañana. Según adelantaron fuentes parlamentarias a este diario, si persiste el empate en la comisión, la presidencia se definirá en el recinto. La sesión en la que se buscará destrabar la comisión investigadora se proyecta para el mismo 14 de mayo, junto a otros temas clave como la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.