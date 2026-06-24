Los argentinos piden salarios más altos, pero las expectativas vuelven a quedar detrás de la inflación

Según un informe de Bumeran, el salario pretendido promedio alcanzó los $1.805.897 en mayo, con una suba inferior a la inflación mensual.

Los salarios que pretenden los argentinos al momento de buscar empleo volvieron a quedar rezagados frente a la inflación. Durante mayo, la remuneración promedio solicitada en postulaciones laborales alcanzó los $1.805.897 mensuales, con un incremento de 1,18%, por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo período, que fue de 2,1%.

Los datos surgen del último Index del Mercado Laboral elaborado por Bumeran, que además muestra fuertes diferencias entre sectores, niveles de experiencia y género en las expectativas salariales de quienes buscan trabajo.

El informe refleja que, pese a la desaceleración inflacionaria observada en los últimos meses, los salarios pretendidos continúan perdiendo terreno frente al aumento del costo de vida.

Tecnología y Finanzas lideran las expectativas salariales

Entre los sectores con mejores perspectivas salariales aparece Tecnología y Sistemas, que registró el mayor crecimiento acumulado de 2026 para posiciones junior, con una suba del 13,87%.

En tanto, para los perfiles semi senior y senior, el mayor incremento se observó en Administración y Finanzas, con un aumento acumulado del 13,52% en lo que va del año.

A la hora de analizar los salarios pretendidos más altos, el informe ubica al sector financiero en el primer lugar para cargos de supervisión y jefatura. En estos puestos, la remuneración requerida alcanza los $4.250.000 mensuales.

Para los perfiles semi senior y senior, el liderazgo corresponde a Ingeniería en Petróleo y Petroquímica, con una pretensión salarial promedio de $3.875.000 por mes.

Entre los trabajadores junior, Ingeniería Civil encabeza el ranking con solicitudes promedio de $2.975.000 mensuales.

Los puestos con menores salarios requeridos

En el extremo opuesto aparecen los sectores vinculados a servicios gastronómicos.

Los camareros registran los salarios pretendidos más bajos, con valores promedio de $850.000 para posiciones junior y de $950.000 para perfiles semi senior y senior.

En los cargos de supervisión y jefatura, el área de Servicios muestra la remuneración requerida más reducida, con un promedio de $1.150.000 mensuales.

Cuáles son los sectores que concentran más postulaciones

La demanda laboral sigue concentrándose en actividades tradicionales.

Durante mayo, el área de Ventas reunió el 11,35% de todas las postulaciones registradas en la plataforma, consolidándose como el sector con mayor cantidad de aspirantes.

Le siguieron Almacén, Depósito y Expedición con el 10,93%, Producción con el 9,98% y Administración con el 8,47%.

Según explicó Federico Barni, CEO de Bumeran, la elevada cantidad de postulantes en determinados rubros puede ejercer presión sobre las expectativas salariales.

De acuerdo con el análisis de la plataforma, la fuerte competencia entre candidatos en sectores masivos como Ventas podría contribuir a moderar los salarios pretendidos por quienes buscan insertarse o reinsertarse en el mercado laboral.

Diferencias según experiencia y género

El estudio también detectó importantes diferencias de acuerdo con el nivel de seniority.

Los cargos de supervisor y jefe registraron una remuneración pretendida promedio de $2.574.573 mensuales, con una suba de 6,96% respecto de abril.

En los perfiles semi senior y senior, el salario requerido fue de $1.826.889, mientras que en los puestos junior alcanzó los $1.318.211 mensuales. En este último segmento incluso se observó una caída de 2,69% respecto del mes anterior.

Por otra parte, la brecha salarial por género continúa vigente.

Durante mayo, los hombres solicitaron en promedio $1.847.842 mensuales, mientras que las mujeres requirieron $1.736.998.

La diferencia fue de 6,38% a favor de los varones, aunque el informe señala que las pretensiones salariales femeninas crecieron a un ritmo mayor durante el último mes.

Mientras los hombres incrementaron sus expectativas un 1,37%, las mujeres registraron una suba del 4,22%.

Salarios que todavía corren detrás de los precios

Más allá de las diferencias sectoriales, el dato central del relevamiento es que las remuneraciones pretendidas continúan creciendo a un ritmo menor que la inflación.

En términos interanuales, los salarios solicitados aumentaron 4,25%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanzó el 14,7%.

El informe muestra así que, aunque algunos sectores vinculados a tecnología, finanzas e ingeniería mantienen expectativas elevadas, el mercado laboral argentino continúa atravesado por la dificultad de recomponer ingresos al mismo ritmo que evolucionan los precios.