Los abogados de Cristina Kirchner pidieron que se vuelva a analizar el celular de Gerardo Milman 

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner calificaron de “lamentable” el peritaje de Gendarmería sobre el celular del diputado Gerardo Milman, imputado en el expediente sobre la autoría intelectual del atentado contra la expresidenta el 1º de septiembre de 2022. Tras detallar los déficit del informe y del criterio de filtrado, por el que se descartaron el 99,9 por ciento de los archivos que contenía el aparato, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal le reclamaron a la jueza María Eugenia Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo que de modo urgente se realice un nuevo análisis “en el que participen tanto expertos de esta querella como del Ministerio Público Fiscal”. Consideraron “llamativo” que el ex jefe de campaña de Patricia Bullrich hubiera “borrado todos los mensajes del período relevante”, le reclamaron a la jueza que insista con el trámite legislativo para secuestrar todos los dispositivos electrónicos de Milman y para que investigue el borrado de celulares en oficinas de Bullrich que denunció una de las ex secretarias del diputado.

Tal como publicó ayer Página/12, Gendarmería le entregó a Capuchetti un informe de diez páginas según el cual el aparato que Milman entregó voluntariamente un año después del frustrado magnicidio registraba 596 imágenes ilegibles, 39 archivos borrados y 35.177 interrelaciones en WhatsApp, con muchos mensajes encriptados que no pudieron leerse y otros sin aparente interés porque no encajaban con 29 palabras claves que la magistrada les había dado a los peritos para que hicieran una búsqueda.

El fiscal Rívolo cuestionó que “el método escogido resulta a todas luces insuficiente para realizar esa tarea” y pidió que por la “gravedad institucional” del caso se habilite la feria judicial y “se realice una nueva compulsa, esta vez en forma manual, con el objeto de examinar cada una de las comunicaciones y demás registros obtenidos mediante extracción forense”.

Los abogados de CFK descalificaron por “insólito” el criterio para compulsar una serie de palabras clave, por el cual se concluyó que de 633.299 archivos sólo 659 se consideraran relevantes. “La forma de realizar el peritaje, avalada por V.S., implicó que la viabilidad de hallar información relevante descendiera aún más. El punto más evidente es el filtro de palabras que se utilizó, que carece de sentido alguno”, cuestionaron, y consideraron “inverosímil que más de seiscientas mil interacciones se analicen en unas pocas horas”. Recordaron además que Gendarmería “dependía de Milman cuando era secretario de Seguridad y hoy depende su socia política Bullrich, con quien tenía una asociación en cuya sede se borraron celulares cuyo secuestro había sido pedido en esta causa”.

El único mensaje “de suma importancia” para los abogados de CFK es el de una asesora que el 20 de enero de 2023 acusó a Milman de no tener trabajo por su culpa y le advirtió que “todas” las ex secretarías irían a televisión a decir “la verdad de cada una”. “Dejé la policía porque vos me prometiste algo y CONFIÉ y ahora te cagaste en todo y desapareciste”, le reprochó. Los letrados piden que se cite como testigos a esas mujeres que finalmente no contaron su “verdad”.

Por último, le sugieren a la jueza que “dado que cada vez hay más evidencias que lo incriminan (a Milman), quizás sería bueno que V.S. revise su criterio de darle acceso a un legajo en el que no tiene por qué tener intervención”.