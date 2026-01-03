Los 20 nombres de bebés más elegidos en Argentina en 2025: Benjamin e Isabella los elegidos

Un relevamiento oficial del Renaper reveló las principales tendencias en la elección de nombres para recién nacidos durante 2025. Isabella y Benjamín lideraron las preferencias, con una fuerte presencia de nombres clásicos y de origen italiano.

Los nombres de bebés más elegidos en Argentina durante 2025 reflejan una combinación de tradición, tendencias internacionales y una marcada preferencia por opciones clásicas que se consolidaron en la última década. Así lo indica el más reciente relevamiento de la Dirección Nacional de Población, elaborado a partir de los datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) al 1 de diciembre.

El informe muestra dos claros liderazgos según el sexo. En el caso de las niñas, Isabella se ubicó en el primer lugar con 6.848 inscripciones, seguida por Valentina (5.766) y Olivia (5.707), conformando un podio dominado por nombres de raíz clásica y fuerte presencia global.

Entre los varones, Benjamín encabezó el ranking con 7.400 registros, consolidándose como el nombre masculino más elegido del año. Lo siguieron Gael (5.963) y Mateo (5.872), ratificando la preferencia por nombres breves, de sonoridad moderna y con resonancia tanto hispana como internacional.

El documento aclara que cada nombre fue contabilizado de manera individual, incluso en los casos de nombres compuestos, y que las tasas se calcularon en función del total de nacimientos registrados durante 2025, expresadas cada mil niños o niñas identificados.

A partir del cuarto puesto, el ranking femenino incluyó nombres como Sofía, Jazmín, Victoria y Martina, todos con una fuerte tradición regional. También se destacó el crecimiento de nombres cortos y melódicos como Emma y Emilia, una tendencia que se mantiene firme en los últimos años.

En el listado masculino, se afianzó la influencia de nombres de origen italiano y proyección internacional. Aparecen Valentino, Valentín, Enzo, Liam y Noah, este último impulsado por su popularidad en la cultura global y los medios.

Dentro del Top 20 femenino también figuran Mia, Catalina, Aitana, Ámbar y Franschesca, mientras que en los varones se suman Giovanni, Felipe, Julián, Nicolás, Benicio, Bastián, Eithan, Lionel, Gabriel, Agustín y Ezequiel.

El informe destaca además la presencia de variantes ortográficas o fonéticas de un mismo nombre, como Valentina, Valentín y Valentino, o combinaciones similares como Emma y Emilia, lo que sugiere que pequeñas modificaciones también influyen en las estadísticas finales.

Más allá de la moda, muchos de los nombres elegidos conservan significados con fuerte carga simbólica. Isabella significa “promesa de Dios”; Olivia, “la que trae paz”; Benjamín, “el hijo más amado”; Mateo, “don de Dios”; y Valentino, “valiente” o “fuerte”, reflejando que, además de la sonoridad, las familias argentinas siguen valorando el significado al momento de nombrar a sus hijos.