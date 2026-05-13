Loma Negra apagará su principal horno hasta noviembre

Loma Negra confirmó que apagará uno de sus hornos principales en Olavarría hasta noviembre de 2026. La empresa atribuyó la decisión al alto costo del gas y al exceso de stock acumulado en medio de la crisis de la construcción y la baja demanda de cemento.

La cementera más grande de Argentina confirmó que detendrá hasta noviembre uno de sus principales hornos en la planta de Olavarría, en una decisión que refleja la compleja situación que atraviesa la industria nacional.

La medida fue atribuida al fuerte aumento del costo del gas y a la enorme acumulación de clínker, el insumo base para fabricar cemento.

Por qué Loma Negra frenará su producción

Loma Negra apagará uno de sus hornos principales en Olavarría hasta noviembre de 2026 por el alto costo del gas y la caída en la demanda de cemento. La empresa acumula más de 700 mil toneladas de clínker y mantendrá la producción utilizando el stock existente. El sindicato advirtió que una parada tan extensa “no tiene precedentes”.

La decisión impacta en la principal planta cementera del país

La parada afectará a uno de los hornos de la planta L’Amalí, ubicada en Olavarría, uno de los centros industriales más importantes del sector cementero argentino.

La empresa explicó que continuará abasteciendo al mercado con el material ya acumulado.

Según trascendió, actualmente existen más de 700 mil toneladas de clínker almacenadas fuera de los silos.

El alto costo del gas complica a toda la industria

Uno de los principales problemas que enfrenta el sector industrial este invierno es el fuerte aumento del precio del gas natural licuado (GNL).

El conflicto en Medio Oriente disparó los valores internacionales y encareció las importaciones energéticas necesarias para sostener la demanda durante los meses fríos.

El precio promedio del GNL pasó de USD 12,3 a cerca de USD 20 por millón de BTU en apenas un año.

La construcción sigue golpeada

Aunque el INDEC mostró una leve recuperación de la construcción en marzo, la actividad continúa en niveles bajos.

Los despachos de cemento volvieron a caer en abril y el freno de la obra pública sigue afectando de lleno al sector.

Datos de Camarco indican que durante abril se despacharon más de 183 mil toneladas menos de cemento que en el mismo mes de 2025.

El sindicato alertó por una medida “sin precedentes”

Desde la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) señalaron que las paradas técnicas habituales suelen durar poco más de un mes.

Sin embargo, remarcaron que un freno de casi seis meses no tiene antecedentes recientes en la planta.

El gremio sostiene que el mantenimiento podría completarse en pocas semanas y vincula la decisión principalmente a la caída de la demanda y al exceso de stock.

Qué pasará con la producción

La planta de Olavarría opera actualmente con dos hornos principales.

Uno permanecerá apagado hasta noviembre, mientras que el segundo también frenará actividades durante mayo y junio.

La expectativa de la empresa es reactivarlo en julio si mejoran las condiciones del mercado.

El cambio de dueños y la nueva estrategia

La decisión ocurre semanas después del cambio accionario en la compañía.

Tras la salida del grupo brasileño Camargo Correa, el empresario Marcelo Mindlin asumió el control de InterCement y Loma Negra.

La nueva estructura empresarial busca reorganizar costos y enfrentar un escenario marcado por menor actividad económica, costos energéticos récord y menor consumo interno.

La preocupación crece en la industria argentina

El caso de Loma Negra refleja el momento delicado que atraviesan muchas industrias argentinas ante la incertidumbre energética.

El Gobierno les pidió a las empresas que anticipen cuánto gas necesitarán durante el invierno, bajo advertencia de posibles cortes de suministro si no reservan capacidad.

En paralelo, distintas fábricas evalúan frenar producción, adelantar stock o reducir operaciones para evitar el impacto de las tarifas energéticas.

El freno de Loma Negra puede anticipar más ajustes

La decisión de la principal cementera del país genera preocupación en todo el sector de la construcción y podría convertirse en una señal de alerta para otras industrias intensivas en consumo energético.

Mientras el mercado espera una recuperación económica más firme, las empresas enfrentan un escenario donde el costo de producir vuelve a convertirse en uno de los mayores desafíos de 2026.