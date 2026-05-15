Llega la Black Week mayorista: una semana de descuentos que busca impulsar el consumo en Argentina

Mayoristas y distribuidores lanzarán del 18 al 24 de mayo la primera “Black Week Nacional Mayorista” del año. Habrá descuentos en alimentos, bebidas, perfumería y limpieza para comercios y público general en todo el país.

El sector mayorista en Argentina lanzó una nueva estrategia comercial para impulsar el consumo en medio de un escenario de desaceleración inflacionaria. Del 18 al 24 de mayo se realizará la primera “Black Week Nacional Mayorista” del año, con descuentos en productos de consumo masivo en todo el país.

Qué es la Black Week mayorista

La iniciativa fue impulsada por la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) junto a fabricantes y proveedores del sector.

Durante una semana completa, los mayoristas adheridos ofrecerán promociones especiales en alimentos, bebidas, artículos de perfumería y productos de limpieza.

La acción incluirá tanto locales físicos como plataformas online, con alcance nacional.

Qué es la Black Week mayorista en Argentina

La Black Week mayorista es una semana de descuentos organizada por CADAM y proveedores del sector en Argentina. Se realizará del 18 al 24 de mayo y ofrecerá promociones en alimentos, bebidas, perfumería y limpieza tanto para comercios como para consumidores finales, con el objetivo de impulsar el consumo.

Por qué lanzan esta campaña

La medida surge en un contexto económico particular, luego de la desaceleración de la inflación, que en abril fue del 2,6% mensual, según el INDEC.

El sector mayorista busca reactivar el consumo interno y fortalecer el canal de abastecimiento de comercios de cercanía, como almacenes, kioscos y supermercados barriales.

A quién está dirigida la Black Week

La campaña está pensada tanto para consumidores finales como para pequeños comerciantes.

Los comercios de proximidad podrán acceder a mejores precios para abastecer sus góndolas, mientras que las familias también podrán aprovechar descuentos en productos de consumo cotidiano.

Qué productos tendrán descuentos

Los rubros incluidos en la Black Week serán:

Alimentos básicos

Bebidas

Productos de limpieza

Artículos de perfumería

Se espera una alta participación de marcas líderes y distribuidores de todo el país.

Impacto en el consumo y el mercado

Desde el sector mayorista remarcaron que el objetivo es sostener el movimiento comercial en un escenario de ventas retraídas.

El canal mayorista cumple un rol clave en la cadena de abastecimiento, ya que es el principal proveedor de miles de comercios en todo el país.

Qué puede pasar después de la Black Week

Si la experiencia tiene buenos resultados, no se descarta que la iniciativa se repita en otros momentos del año o incluso se amplíe con nuevas campañas promocionales.

El sector apuesta a que este tipo de acciones contribuya a dinamizar el consumo en un contexto de estabilidad inflacionaria incipiente.