Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica para combatir el fuego en Puerto Patriada

El Boeing 737 FireLiner, el avión hidrante más grande de Latinoamérica, aterrizará en Esquel para reforzar el operativo contra el incendio intencional en Puerto Patriada, El Hoyo, que ya arrasó más de 1.800 hectáreas y obligó a evacuar a más de 3.000 turistas. Las autoridades destacan la gravedad de la situación y suman recursos aéreos y terrestres de gran escala.

En medio de condiciones climáticas extremas, Chubut refuerza su operativo para contener el devastador incendio en Puerto Patriada, El Hoyo, con la llegada del Boeing 737 FireLiner, considerado el avión hidrante más grande de Latinoamérica. La aeronave, operada por Coulson Aviation, puede descargar hasta 15.150 litros de retardante por vuelo y cuenta con tecnología de precisión para atacar grandes frentes de fuego.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en El Hoyo, encabezada por el ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador Ignacio Torres, quienes destacaron que la prioridad absoluta es la seguridad de los vecinos y que la Nación está aportando logística y recursos aéreos de gran escala para enfrentar la emergencia.

Impacto del incendio y evacuaciones

El fuego, provocado de manera intencional, ya consumió más de 1.800 hectáreas y obligó a la evacuación de más de 3.000 turistas en plena temporada alta. Las condiciones adversas, como altas temperaturas y ráfagas de viento, complican el control de las llamas y la seguridad en la zona.

El gobernador Torres señaló que el operativo incluye seis aviones hidrantes y un helicóptero, además del refuerzo del Boeing 737 FireLiner, gracias a un convenio con Santiago del Estero. La aeronave también puede adaptarse para transporte de personal en situaciones de emergencia, ampliando su utilidad en la crisis.

Medidas de prevención y apoyo a la comunidad

Ante la gravedad de la situación, el municipio de El Hoyo evalúa postergar la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, prevista para el 9, 10 y 11 de enero, como muestra de solidaridad con las familias afectadas.

El operativo se realiza en coordinación con brigadistas provinciales y nacionales, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios, la policía provincial y fuerzas federales. Los equipos combinan medios terrestres y aéreos, incluyendo topadoras, camiones cisterna y helicópteros, para proteger viviendas y contener los focos activos.