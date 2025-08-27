Lilia Lemoine y Marcela Pagano se cruzaron a los gritos en el Congreso 

​

Las diputadas Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, y Marcela Pagano, de Coherencia, volvieron a protagonizar un enfrentamiento en el Congreso este miércoles, durante la exposición ante la Cámara baja que realizó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El funcionario asistió al recinto el marco del escándalo por las sospechas de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que salpican al presidente Javier Milei y su entorno más cercano.

Esta vez, el cruce –que casi provoca el llamado a un cuarto intermedio– lo inició Lemoine, cuando se paró delante de Pagano, quien estaba en uso de la palabra, con intenciones de distraerla, para que no pudiera seguir desarrollando su consulta ante Francos.https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9pjuig

“Le pido por favor que la diputada se corra porque quisiera mirarlo al señor Guillermo Francos. Y le pido por favor al pleno que no entre en el juego de levantar la sesión”, reclamó Pagano al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En respuesta, el riojano intentó llamar al orden a Lemoine, al pedirle que se sentara en su banca, pero la legisladora cosplayer siguió provocando y hasta comenzó a filmar a su colega con su celular mientras le susurraba reproches. “Mire por favor lo que hace el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones”, insistió Pagano en su pedido a Menem para que ordenara la situación.

Luego, Pagano denunció que estaba siendo “amenazada” por Lemoine, por lo que también comenzó a filmar. “Andá a tu banca. No te tenemos miedo. Andá a hacerle caso a tu jefe, andá con los corruptos”, le gritó la diputada de Coherencia a su colega. El diputado Oscar Zago (MID) aprovechó el desconcierto y le propuso a Menem un cuarto intermedio para que los jefes de bloque acordaran una metodología para retomar el orden, pero no prosperó. El diputado Fernando Carbajal (Democracia para Siempre), por su parte, se acercó a Menem para pedirle que sea firme en su orden para que Lemoine regresara a su escaño.