Licencia de conducir: qué cambia para mayores de 65 años y cómo impacta la renovación

Crece la preocupación por nuevas restricciones para adultos mayores al renovar el registro. Qué dice la normativa, a quiénes alcanza y cuáles son los requisitos actualizados.

Qué cambia con la licencia de conducir para mayores de 65 años

La posibilidad de renovar la licencia de conducir a partir de los 65 años vuelve a generar debate tras la difusión de nuevas condiciones en distintos países. Aunque no se trata de una prohibición generalizada, sí existen mayores controles y requisitos para este grupo etario, especialmente vinculados a la aptitud física y cognitiva.

En este contexto, las autoridades buscan reforzar la seguridad vial a partir de evaluaciones más estrictas para conductores de edad avanzada.

Evaluaciones médicas más exigentes para renovar el registro

Uno de los principales cambios está relacionado con los controles de salud obligatorios. A partir de cierta edad, los conductores deben someterse a exámenes médicos más completos, que incluyen visión, audición, reflejos y, en algunos casos, evaluaciones cognitivas.

Estos estudios determinan si la persona está en condiciones de seguir conduciendo de manera segura. En algunos casos, el registro puede renovarse por períodos más cortos.

Renovaciones más frecuentes y licencias con restricciones

Otra de las modificaciones es la reducción en la vigencia de la licencia. Mientras que en edades más jóvenes el registro puede tener una duración de varios años, en mayores de 65 o 70 años suele renovarse con mayor frecuencia.

Además, pueden imponerse restricciones específicas, como conducir solo de día o dentro de determinadas zonas, dependiendo del estado de salud del conductor.

No es una prohibición, sino un control más riguroso

A pesar de los titulares que circularon, no existe una prohibición general que impida a los mayores de 65 años renovar su licencia. La normativa apunta a garantizar condiciones seguras para todos los usuarios de la vía pública, sin excluir automáticamente a ningún grupo.

Cada caso es evaluado de manera individual, en función de los resultados médicos y la aptitud del conductor.

El objetivo: mejorar la seguridad vial

El endurecimiento de los controles responde al aumento de la expectativa de vida y a la necesidad de adaptar las normas de tránsito a una población más longeva.

Las autoridades remarcan que el foco está puesto en la prevención de accidentes y en asegurar que todos los conductores, independientemente de su edad, cumplan con las condiciones necesarias para manejar.