$LIBRA: la justicia truncó el intento de los socios de Milei para correr a las víctimas de la causa 

​

Pese a los intentos de los imputados por evitar que haya damnificados que actúen como querellantes en la investigación de la cripto-estafa con $LIBRA, la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal habilitó la actuación de las víctimas en el expediente que tiene a Javier Milei en el centro de la escena por haber promocionado el token que perjudicó a la mayoría de los inversores. El tribunal rechazó un pedido de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos traders cercanos al Presidente que oficiaron de nexo con Hayden Davis, el empresario estadounidense que creó el token, y que quieren sacar de juego a quienes perdieron desde cientos hasta miles de dólares.

Hasta ahora hay cinco querellantes en la causa delegada por la jueza María Servini al fiscal Eduardo Taiano. En un comienzo fueron tres, representados por el equipo de abogados del dirigente Juan Grabois y tampoco es que fueron admitidos con facilidad (tuvo que intervenir la Cámara Federal). Luego el juzgado sumó a otros dos afectados que habían sido admitidos como parte en otra causa por el mismo tema que tramitaba en San Isidro la jueza Sandra Arroyo Salgado, pero que la Cámara de San Martín (con el voto de Juan Pablo Salas) le quitó para que quede todo en trámite en Comodoro Py. Uno de ellos es Martín Romeo, un especialista en cripto que perdió 2000 dólares.

Romeo compró $LIBRA el 14 de febrero después de ver que el propio Milei le había dicho a la conocida agencia Bloomberg (clave en asuntos financieros) que el tuit donde promocionaba el token no era un hackeo y que la demostración era que había adjuntado el contrato para invertir (que hasta entonces no era público). El traspié llevó a que algunos de sus clientes de distintos lugares del mundo, también compraran y perdieran, en ciertos casos, más de un millón de dólares. Hay 25 de ellos que tienen una mediación con el Presidente, su hermana y otros funcionarios convocada para el 15 de de mayo, que podría terminar en una demanda civil.

Quien actúa como querellante no solo pude acceder al expediente sino también impulsar medidas de prueba. El pedido de la defensa de Novelli y Terrones Godoy, como es evidente, apuntaba a impedirlo. Pero Casación, con los votos de Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, lo rechazó. “Surge la inadmisibilidad de la vía intentada, pues el recurrente limita la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio cuya impugnación postula, todo lo cual no alcanza para desvirtuar el razonamiento que sobre el particular realizó el a quo y cuyos fundamentos no logra rebatir adecuadamente”, dice la resolución.

Servini no quiso aceptar como querellante Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que planteó la existencia de un interés público y social en el tema, y también señala que más allá de que se investiguen estafa, cohecho, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, hay un delito que sería identificable solo con los tuits del Presidente, que es el de negociaciones incompatibles con la función pública. Habrá que ve si la Cámara, que revisará el rechazo, adopta el mismo criterio que tuvo con los damnificados directos, que compraron el token.

El CIPCE alertó, además, acerca de la intervención de la “Unidad Transitoria de Investigación” creada por el gobierno “con amplias facultades investigativas, dejada en cabeza de una funcionaria a cargo del mismo Presidente, generando fundados temores de parcialidad y riesgo de entorpecimiento de la investigación”. Esa UTI, de hecho, hace de intermediaria en el envío de respuestas a la fiscalía y está dentro de la estructura del Ministerio de Justicia.

Novelli, Terrones Godoy, Sergio Morales (exasesor de la CNV) y Davis son hasta ahora quienes han presentado abogados en el expediente. Milei y su hermana Karina todavía no lo han hecho, a pesar de que están mencionados como imputados en varios tramos, e incluso hay una línea de investigación que supuestamente apunta a analizar la evolución de sus patrimonios, bajo la pregunta de si cobraron por no sólo por la difusión de $LIBRA sino por el acceso a reuniones y/o fotos con el mandatario, según han relatado empresarios del mundo cripto y surge de chats de Davis. Si bien hay un pedido de levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre los implicados, es difícil pensar que en sus cuentas “oficiales” se pueda detectar si es que existió algún movimiento sospechoso.

Mientras se espera este martes la interpelación en la Cámara de Diputados del jefe de Gabinete, Guillermo Francos (y se verá si asisten el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Comisión de Valores, Roberto Silva, en el expediente judicial), el expediente marcha a velocidad crucero, sin grandes resultados en los últimos días.

Hay muchos resultados pendientes en la causa penal. Uno clave, ordenado por el juzgado de Arroyo Salgado y heredado por el de Servini es el exhorto enviado a Estados Unidos para congelar cerca de una decena de las billeteras virtuales que podrían estar vinculadas a Davis, y adonde habrían ido a parar entre 90 y 100 millones de dólares ligados a $LIBRA. El Ministerio de Justicia informó al juzgado que el exhorto fue enviado el 10 de abril y aguarda respuesta.

Cien millone es la cifra que el empresario Davis dijo tener en su poder y estar dispuesto a devolver apenas estalló el escándalo. Lo que sucede es que después de hablar públicamente en los inicios, y hasta parecía que quería ser “arrepentido”, no lo hizo más. Tampoco habla de él el gobierno. Todo indica que hay un diálogo y pacto de no agresión, como si hubiera cierta promesa desde Argentina para Davis de controlar su situación judicial aquí. En Estados Unidos por ahora tampoco está demasiado complicado pese a las causas y denuncias encaminadas.

El juzgado dispuso un nuevo pedido de información, esta vez dirigido a la compañía aérea Latam (si bien viajaron en la Compañía de Aviación Paraguaya tenía otra operadora), ya que hasta ahora no se logró establecer quién pagó los viajes de Novelli, Terrones y Morales a Paraguay entre el 18 y el 20 de noviembre de 2024, en una fecha que coincidió con un viaje allí de Davis en un avión privado. El 21 de ese mes se vieron todos en la Casa Rosada.