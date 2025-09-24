$Libra: el juez Martínez De Giorgi quedó a cargo de la causa 

​

Luego de idas y vueltas, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quedó definitivamente a cargo de la causa que investiga el megafraude con la criptomoneda $Libra, en la que está imputado el presidente Javier Milei por haber promocionado en redes sociales el posteo que dio el puntapié inicial a la estafa internacional.

Se trata del mismo magistrado que tiene a su cargo la causa por presuntas coimas entre el laboratorio que proveía de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y funcionarios del gobierno nacional, entre las cuales se encuentra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La decisión de que De Giorgi también lleve la causa por el escándalo de la criptoestafa fue tomada por la Cámara Federal porteña, que resolvió un conflicto de competencia entre ese magistrado y el juzgado de María Romilda Servini.

Ante la falta de resolución de este asunto, De Giorgi había rechazado la semana pasada hacerse cargo de la investigación por el megafraude internacional. Mientras tanto, siguió a cargo del caso iniciado por una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, en la cual pidieron que se investigue “si Karina Milei había incurrido en la posible comisión de delitos vinculados a dádivas”.

Finalmente, la aclaración de la órbita llegó: “La pesquisa que lleva adelante el Dr. Martínez De Giorgi resulta más amplia y comprende a los eventos aquí denunciados, además de registrar hechos presuntamente cometidos con anterioridad”, concluyó en una decisión unipersonal el camarista Mariano Llorens.

Tiempo atrás, la Cámara Federal había resuelto que ambas pesquisas se tramitaran de manera separada. Había rechazado por “prematuro” unificar las investigaciones.

Todo comenzó cuando el juez federal Ariel Lijo, en reemplazo por licencia de Servini, declaró la incompetencia del Juzgado Federal 1 para intervenir en el caso y la remitió por conexidad al de Martínez De Giorgi.

De Giorgi había dicho estar de acuerdo con que ambos casos tramiten juntos pero no aceptó asumir la causa $Libra sin una manifestación previa de la Cámara en respaldo.

Ahora Llorens avaló que ambas investigaciones se lleven juntas y en el juzgado de Martínez De Giorgi, y ambas están delegadas en una misma fiscalía, a cargo de Eduardo Taiano.