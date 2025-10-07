Leonardo Cositorto blanqueó su vínculo con Diego Santilli y aseguró que aportó 32.500 dólares a su campaña 

​

“Yo le di 32.500 dólares”, lanzó Leonardo Cositorto este martes desde la cárcel, en una entrevista radial. Desde su celda en Corrientes, el creador de Generación Zoe volvió a poner al diputado bonaerense Diego Santilli en el centro de la polémica, al asegurar que financió parte de su campaña electoral de 2021. Santilli lo niega todo, pero Cositorto redobla la apuesta: “Que no me venga a desmentir, yo apoyé a Santilli y no me gusta que me niegue como si tuviera lepra”.

Preso y condenado a 12 años por asociación ilícita y estafas reiteradas, Cositorto fue hallado responsable de liderar una red de inversiones fraudulentas bajo el sello de Generación Zoe. El fallo de la Justicia de Goya, Corrientes, en febrero de 2025, lo calificó como jefe y organizador de una estructura dedicada a captar fondos con promesas de rentabilidad inexistente. A eso se suman otras causas en Córdoba y Salta, donde enfrenta acusaciones similares.

En ese contexto, Cositorto dio su versión sobre los presuntos aportes a la campaña de Santilli. “Por medio de Gabriel González, uno de los voceros y principales difusores de Zoe, conocí a Martiniano Molina. Martiniano me invitó a comer y en el almuerzo estaban (Horacio Rodríguez) Larreta, (Cristian) Ritondo, (Federico) Pinedo y (Diego) Santilli”, contó. “Ahí Molina me dijo que estaban perdiendo votos porque les robaban fiscales y que necesitaban plata. Entonces le respondí: ‘Yo te aporto el 50%’”, relató Cositorto.

Según su testimonio, el dinero –32.500 dólares– se entregó antes de las generales de 2021. También aseguró haber colaborado con el auto de carrera del hijo de Santilli. “Yo no tengo problemas con Diego, pero no quiero que me niegue. Yo no soy Fred Machado. A mí me suben al ring y peleo”, insistió.

Del otro lado, el diputado bonaerense –actual candidato a legislador por La Libertad Avanza– fue consultado en 2022 sobre su supuesto vínculo con Cositorto, en medio de una intensa campaña en redes sociales impulsada por seguidores de Javier Milei, que lo asociaban con el fundador de Generación Zoe y lo acusaban de haber recibido dinero de la organización. En aquel momento, Santilli fue categórico: “No lo conozco, no tengo ningún vínculo. No sé quién es, nunca tuve relación en mi vida”.El legislador –hoy “pintado de violeta” tras su acercamiento a La Libertad Avanza– sostuvo entonces que se trataba de una “burda operación en su contra”. Aclaró que había visto fotos donde “ese hombre”, en referencia a Cositorto, aparecía al fondo durante la presentación de un libro de Martiniano Molina, pero subrayó que se trató de un acto público con numerosos dirigentes presentes. “Fue una actividad abierta, con mucha gente. Yo solo fui a acompañar a Martiniano”, explicó. El diputado insistió en que su participación fue meramente protocolar y volvió a despegarse del escándalo. “No tengo nada que ver con ese señor. Lo que él diga corre por cuenta de él. Es burdo, una operación política grave”, remató.