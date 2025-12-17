Le acreditaron por error más de US$3 millones y llamó al banco para devolverlos: “Sabía que no era mío”

Un oficial retirado de la Fuerza Aérea descubrió una transferencia errónea de US$3.144.631 en su cuenta en bonos del Estado argentino y se comunicó de inmediato con el banco para devolver el dinero. El episodio ocurrió el 16 de diciembre de 2025 y fue resuelto tras la intervención de la entidad financiera.

Eduardo, un oficial retirado de la Fuerza Aérea, vivió una situación tan inesperada como desconcertante cuando ingresó a su cuenta bancaria y se encontró con un saldo que no le pertenecía. De tener casi US$2.000, pasó a figurarle una acreditación de más de US$3 millones, producto de un error bancario que transformó la sorpresa inicial en una verdadera odisea.

El hallazgo inesperado en su cuenta

El episodio ocurrió en las últimas horas, cuando Eduardo revisó su cuenta en bonos durante la tarde del lunes. Allí advirtió la presencia de US$3.144.631 en bonos del Estado argentino, una cifra completamente ajena a su realidad económica.

“De casi 2 mil dólares me aparecieron US$3.144.631 en bonos del Estado argentino”, relató en diálogo con Mediodía Noticias, y aseguró que su primera reacción fue intentar contactarse con el banco para informar la situación.

El intento de contacto y la espera

Según contó, al momento de detectar el error la entidad bancaria se encontraba fuera del horario de atención, por lo que no pudo realizar el reclamo de inmediato. Incluso llegó a reiniciar su celular para descartar una falla técnica. “Pensé que podía ser un problema del teléfono, pero cuando lo prendí seguía ahí”, explicó.

Recién a la mañana siguiente logró enviar una captura de pantalla con el detalle de la operación, lo que activó rápidamente un informe interno para corregir el error.

“Sabía que no era mío”

Eduardo remarcó que en ningún momento dudó sobre cómo actuar. “Sabía que no era mío, pero estaba ahí. Yo no quería tener ningún tipo de inconveniente con ARCA”, afirmó, en referencia al organismo recaudador.

Durante las horas de incertidumbre, reconoció que la situación generó preocupación. “Uno se pone a pensar en un montón de situaciones, se despierta de noche y no sabés cómo realmente apareció todo esto”, describió.

El problema se resolvió y volvió la calma

Finalmente, el banco corrigió la acreditación errónea y el dinero fue retirado de su cuenta. “Les dije que no quería inconvenientes. Ahora entré y está solucionado”, señaló el exmilitar, ya más tranquilo.

Aun así, aseguró que desconoce el origen del error. “No puedo decir qué pasó porque no había forma de saber si eran de otra persona, un error del banco u otra cosa”, sostuvo.

Una anécdota que dejó una enseñanza

Eduardo cerró su testimonio con una reflexión ligada a su formación personal y profesional. “Estas son cosas que te enseñan en tu casa y en la Fuerza Aérea. No había forma de decir que eso era mío”, remarcó.

Con algo de humor, concluyó: “Ahora tendré que dar mis explicaciones en ARCA, pero puedo decir que en algún momento de mi vida hubo más de 3 millones de dólares en mi cuenta”.