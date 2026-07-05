Las ventas minoristas pyme crecieron 0,9% en junio, pero el semestre cerró con caída

Impulsadas por el cobro del aguinaldo y el Mundial de fútbol, las ventas minoristas de las pymes registraron un crecimiento interanual del 0,9% en junio. Sin embargo, la actividad cayó 1,3% respecto de mayo y acumuló una baja del 2,5% durante el primer semestre del año.
Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas crecieron un 0,9% interanual en junio, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El incremento estuvo favorecido por el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el mayor movimiento comercial generado por el Mundial de fútbol.
A pesar de ese repunte, la medición desestacionalizada mostró una caída del 1,3% respecto de mayo, mientras que el acumulado del primer semestre del año refleja una retracción del 2,5%.
En cuanto a la situación de los comercios, el 50,1% de los empresarios aseguró que su realidad económica se mantuvo estable en comparación con el año anterior, mientras que el 43,1% consideró que empeoró y el resto manifestó una mejora.
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Respecto de las expectativas para los próximos doce meses, el 52,3% prevé que el escenario permanecerá sin cambios, un 37,7% espera una recuperación de la actividad y el 10% estima que la situación será más desfavorable.
El informe también revela que el 59,3% de los comerciantes considera que el contexto actual no es favorable para realizar inversiones, debido al aumento de costos y a la incertidumbre económica.
Los rubros con mejores resultados
Entre los sectores que registraron crecimiento interanual se destacaron:
- Perfumería: +9,5%.
- Farmacia: +5,4%.
- Alimentos y bebidas: +2,9%.
- Textil e indumentaria: +1,9%.
En cambio, las bajas más importantes correspondieron a:
- Bazar, decoración y muebles: -3,1%.
- Ferretería, materiales eléctricos y construcción: -2%.
- Calzado y marroquinería: -1%.
Por otra parte, las ventas online de los comercios con local físico crecieron 16,7% interanual y 4,1% respecto de mayo, consolidándose como uno de los canales con mejor desempeño.
Desde CAME señalaron que el leve crecimiento de junio respondió principalmente a factores estacionales y advirtieron que el consumo continúa mostrando signos de fragilidad. Además, remarcaron que muchos comercios dependen de promociones y planes de financiación para concretar ventas, mientras enfrentan un aumento sostenido de los costos y una mayor competencia de productos importados.