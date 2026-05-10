Las ventas minoristas pyme cayeron 3,2% interanual en abril

El comercio minorista volvió a mostrar señales de retracción durante abril, con bajas en casi todos los rubros y una caída acumulada del 3,5% en el primer cuatrimestre del año.

Las ventas minoristas pyme registraron en abril una caída interanual del 3,2% a precios constantes, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Además, en la comparación mensual desestacionalizada, la actividad mostró una baja del 1,3%, profundizando la retracción acumulada del 3,5% en lo que va de 2026.

De acuerdo al relevamiento, seis de los siete rubros analizados presentaron números negativos. Las mayores caídas se observaron en Bazar y decoración (-12,3%), Perfumería (-7,2%) y Ferretería, materiales eléctricos y de construcción (-4,2%). Farmacia fue el único sector con crecimiento, con una mejora interanual del 6,1%.

El informe también reveló que el 53,3% de los comerciantes consideró que su situación se mantiene estable respecto al año pasado, mientras que el 39,6% manifestó un escenario desfavorable.

En cuanto a las expectativas, el 49% de los encuestados cree que la situación se mantendrá sin cambios en los próximos 12 meses, mientras que un 37,2% espera una mejora y un 13,8% prevé un empeoramiento.

Respecto a las inversiones, el 58,7% sostuvo que el contexto actual no es favorable para realizar desembolsos, principalmente por la inestabilidad en los costos de reposición, la caída de la demanda interna y el aumento de gastos operativos y servicios básicos.

Pese al escenario general negativo, las ventas online mostraron un crecimiento del 8% interanual y una suba mensual del 0,7%. Sin embargo, ese desempeño no alcanzó para compensar la caída registrada en los comercios físicos.

Desde CAME señalaron que el consumo continúa concentrado en productos esenciales y de recambio estacional, con clientes que priorizan promociones, descuentos y opciones de financiamiento.