Las ventas minoristas pyme cayeron 1,2% en mayo y acumulan una baja del 3,1% en 2026

Según un relevamiento de CAME, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída interanual del 1,2% en mayo. Aunque hubo una leve mejora respecto de abril, el sector continúa afectado por la pérdida del poder adquisitivo y la retracción del consumo.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída interanual del 1,2% durante mayo, medidas a precios constantes, de acuerdo con el último informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

A pesar del retroceso en la comparación con mayo de 2025, el sector mostró una leve recuperación mensual del 1,2% frente a abril. Sin embargo, el balance acumulado de los primeros cinco meses del año sigue siendo negativo, con una contracción del 3,1%.

El relevamiento reflejó además una creciente preocupación entre los comerciantes. El 45,1% de los encuestados calificó la situación de su negocio como desfavorable, un porcentaje superior al registrado en abril. En tanto, el 48,2% consideró que su actividad se mantuvo estable respecto del año anterior.

En cuanto a las expectativas para los próximos doce meses, casi la mitad de los empresarios consultados prevé un escenario sin grandes cambios, mientras que un 38,8% espera una mejora y un 12,8% cree que la situación podría empeorar.

Los rubros vinculados a productos esenciales fueron los que mostraron mejor desempeño durante mayo. Farmacias encabezó las subas con un crecimiento interanual del 8,2%, seguido por Perfumería, con un 2,3%, y Alimentos y bebidas, con un leve incremento del 0,2%.

Por el contrario, los sectores más afectados fueron Bazar, decoración y muebles, que registró una caída del 8,9%, y Textil e indumentaria, con una baja del 5,2%.

El informe también destacó el crecimiento del comercio electrónico. Las ventas online realizadas por comercios con locales físicos aumentaron un 15,2% interanual y un 3,7% respecto de abril. No obstante, ese avance no logró compensar la retracción general del consumo.

Desde CAME señalaron que el comportamiento del mercado evidencia una fuerte concentración del gasto de los hogares en bienes de primera necesidad, mientras que los productos no esenciales continúan siendo los más afectados por la pérdida del poder adquisitivo.

Además, advirtieron que muchos comercios sostienen sus niveles de ventas mediante promociones, descuentos y financiamiento, en un contexto marcado por el aumento de costos operativos, tarifas y una creciente presión sobre los márgenes de rentabilidad.