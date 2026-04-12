Las ventas minoristas pyme cayeron 0,6% en marzo y crece la cautela para invertir

El comercio minorista registró una baja interanual y también retrocedió frente a febrero. La mayoría de los empresarios no ve condiciones para invertir y prevé un año sin grandes cambios.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída del 0,6% interanual en marzo, medidas a precios constantes, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

En la comparación mensual desestacionalizada, la actividad también mostró una baja del 0,4% respecto de febrero, consolidando una tendencia de estancamiento en el consumo.

Expectativas 2026: predomina la incertidumbre en el sector

De cara al resto del año, el panorama se presenta mayormente estable, aunque con señales de cautela.

El 48% de los empresarios consultados considera que la situación se mantendrá sin cambios, mientras que un 39,7% espera una mejora y un 12,4% proyecta una caída en la actividad.

En cuanto a inversiones, el 59,1% afirmó que el contexto actual no es favorable para realizar nuevos desembolsos. Solo el 13,1% lo ve como una oportunidad, mientras que el 27,7% aún no tiene una postura definida.

Qué rubros cayeron y cuáles lograron crecer

El relevamiento sectorial mostró que cinco de los siete rubros analizados cerraron marzo en terreno negativo.

Las caídas más marcadas se dieron en:

Perfumería: -9,8%

Bazar, decoración, textiles y muebles: -8,3%

Alimentos y bebidas: -0,9%

En contraste, dos sectores lograron crecer:

Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción: +2%

Farmacia: +1,1%

Estos últimos mostraron mayor resistencia en un contexto de menor poder adquisitivo.

Consumo limitado y costos en alza, claves del escenario

El informe advierte que el inicio del ciclo escolar generó un impulso puntual en el consumo, pero no logró revertir la tendencia general.

La pérdida de poder adquisitivo, sumada al incremento de los costos operativos, sigue afectando el volumen de ventas.

Además, la fuerte dependencia del financiamiento bancario y la baja predisposición a invertir refuerzan un escenario de cautela entre los comerciantes.

Ventas online: CAME incorpora un nuevo monitoreo

Como novedad, la CAME comenzó a relevar el desempeño del comercio electrónico en negocios con modalidad mixta.

El objetivo es medir específicamente las ventas digitales, entendidas como aquellas en las que el pedido se realiza a través de medios online, independientemente del pago o la entrega.

Para este análisis, se adoptan criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, lo que permite estandarizar la medición y comparar la evolución del canal digital dentro del comercio pyme.