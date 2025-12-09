Las ventas de los PedidosYa Markets crecieron 34% en lo que va del año

En contraste con la caída del 5,1% en el consumo presencial de supermercados, los mercados 100% online de PedidosYa registran un crecimiento sostenido y superan ampliamente el desempeño del sector.

En un año marcado por el retroceso del consumo presencial en supermercados —que cayó 5,1% interanual hasta octubre, según datos de la consultora Scentia—, las ventas digitales muestran una dinámica opuesta. El e-commerce de supermercados creció 12,2% en el mismo período y, dentro de ese escenario, los PedidosYa Markets se consolidan como uno de los actores con mayor expansión: sus ventas en unidades aumentaron 34% en lo que va de 2025.

Los PedidosYa Markets, supermercados 100% digitales de la compañía líder en delivery de Latinoamérica, surgieron en abril de 2020 y mantienen un crecimiento sostenido más allá del contexto de pandemia en el que nacieron. Su avance se explica por varios factores: rapidez en la entrega, precios competitivos, surtido amplio, experiencia personalizada y la comodidad de recibir compras en minutos sin salir de casa.

Actualmente, más de 2.000 empleados trabajan en esta vertical de negocio, que opera a través de 70 mercados digitales distribuidos en 43 ciudades de 12 provincias. La oferta incluye carnes, frutas y verduras, panificados, lácteos, productos de almacén, limpieza, perfumería, bebidas y alimentos para mascotas.

Entre las categorías con mayor crecimiento anual dentro de los PedidosYa Market se destacan:

Frutas y verduras: 76%

Hogar y mascotas: 66%

Carnes y pescados: 59%

Panificados: 40%

Lácteos y congelados: 38%

“El objetivo es ofrecer la mejor experiencia de compra, combinando comodidad, seguridad y rapidez”, señaló Federico Barberis Long, director de PedidosYa Market, quien destacó que esta vertical es una de las principales apuestas de crecimiento de la compañía en la región. En Argentina, proyectan continuar expandiéndose, optimizar procesos y fortalecer la experiencia del usuario.

Cómo funcionan los PedidosYa Markets

Se trata de mercados 100% digitales y a puerta cerrada, ubicados estratégicamente en zonas de alta densidad poblacional. Su operación se basa en inventarios actualizados en tiempo real, armado de pedidos en 2 a 3 minutos y entregas que pueden despacharse en apenas 10 minutos desde la compra.

El sistema de organización por rotación de productos acelera la preparación, mientras que la app coordina automáticamente la logística entre pedidos y repartidores, priorizando cercanía y velocidad. Una vez aceptado el encargo, el repartidor recibe el pedido ya listo para retirar.

Con este modelo de quick commerce, PedidosYa continúa impulsando nuevos formatos de negocio y oportunidades laborales, a la vez que acompaña la transformación digital de las cadenas de valor en todo el país.