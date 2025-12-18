Las prepagas ya informan aumentos para enero: las cuotas subirán hasta 2,5%

Las empresas de medicina prepaga comenzaron a notificar a sus afiliados los aumentos en las cuotas de enero de 2026, con subas de hasta 2,5%, en línea con la inflación de noviembre informada por el INDEC. Los nuevos valores ya fueron cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y alcanzan a planes de todo el país.

Subas alineadas con la inflación

El ajuste informado para enero replica el índice de inflación de noviembre, que fue del 2,5%, según el INDEC. Con este incremento, los planes privados de salud acumulan una suba cercana al 28% en lo que va del año.

De acuerdo con los datos oficiales, durante noviembre los planes de salud aumentaron 2,5% en el AMBA y 2,4% a nivel nacional. En términos interanuales, el incremento promedio fue del 25,6% en todo el país y del 25,3% en el Gran Buenos Aires, por debajo de la inflación general acumulada, que llegó al 27,9%.

Qué empresas ya confirmaron los aumentos

Al menos cuatro grandes firmas ya informaron a sus afiliados los nuevos valores que regirán desde enero. Entre las compañías que aplicarán un aumento del 2,5% se encuentran Swiss Medical, Galeno y Avalian. En el mismo sentido, los afiliados de Hospital Italiano y Prevención Salud también recibirán un ajuste equivalente.

Las empresas justifican la actualización de las cuotas por el aumento sostenido de los costos del sistema de salud, que impacta en prestaciones, insumos médicos y servicios profesionales.

Cómo se informan los aumentos y qué deben cumplir

Desde mediados de 2025, el Gobierno nacional obliga a las prepagas a informar mensualmente sus precios dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este marco, las compañías deben cargar los nuevos valores en el sistema digital de la SSS.

Los usuarios pueden consultar allí los precios por plan, franja etaria y región del país, además de comparar prestadores y modalidades de cobertura, una herramienta que comenzó a regir en julio.

Más transparencia para los afiliados

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud destacaron que el objetivo del sistema es avanzar hacia un esquema más transparente, donde las empresas compitan en igualdad de condiciones y los afiliados puedan comparar opciones reales antes de elegir o cambiar de cobertura.

Con los aumentos de las prepagas para enero de 2026 ya en marcha, los afiliados deberán revisar las notificaciones de sus planes para conocer cuánto pagarán el próximo mes y evaluar posibles alternativas dentro del sistema de salud privado.