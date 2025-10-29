Las posibles sorpresas del escrutinio definitivo 

​

La Justicia Electoral comenzará hoy el escrutinio definitivo de las elecciones nacionales en la provincia de Buenos Aires y desde Fuerza Patria están atentos, dadoa la mínima diferencia por la que se impuso La Libertad Avanza en varias provincias. Hay bancas clave en juego en Diputados y el Senado. Las provincias a observar por la poca diferencia de votos son: La Rioja, Santa Cruz, Chaco, Río Negro, La Pampa, Corrientes, Chubut y Buenos Aires. En La Rioja y Santa Cruz la diferencia fue menor a mil votos. En Buenos Aires, el margen fue de 46.600 sufragios entre Diego Santilli (LLA) y Jorge Taiana (Fuerza Patria).

El proceso se llevará a cabo en el Pasaje Dardo Rocha, en La Plata, con la supervisión de la Junta Electoral Nacional del distrito, integrada por Jorge Di Lorenzo, Hilda Kogan y Alejo Ramos Padilla. En el peronismo, la atención está puesta en los votos nulos e impugnados. La diferencia ronda los 46.600 sufragios en el conurbano, por lo que los apoderados del PJ consideran que existe el margen para que sucedan cambios en el resultado final. Según indica el conteo provisorio, hubo 206.177 votos nulos, 4.277 recurridos y 2.122 impugnados. De existir cambios de resultados en esas categorías podría definir quién se queda con una banca en la Cámara de Diputados, razón por la que la oposición custodiará cada voto en el recuento final.

El escrutinio definitivo en Argentina es el único con validez legal. A diferencia del provisorio, que depende del Poder Ejecutivo, este está a cargo del Poder Judicial y puede introducir correcciones al conteo inicial. Se realiza mesa por mesa, con la presencia de fiscales partidarios, comparando las actas oficiales con las copias de los partidos. Si hay diferencias, se reabre la urna y se revisan los votos de a uno.

Las diferencias más cortas a observar fueron en La Rioja, con 621 votos, en Santa Cruz con 728 votos, en Chubut con 1.442, en La Pampa con 2.093 votos, en Río Negro con 2.101 votos, en Chaco con 4.741 votos, Corrientes con 6.754 votos y Buenos Aires con 46.600. Además, por primera vez la elección se realizó con Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio nacional. Su debut podría generar revisiones en votos mal marcados o impugnados, lo que añade incertidumbre al conteo definitivo. En Buenos Aires, por su magnitud (el 40% del padrón), el resultado final podría demorar incluso una semana.

En la provincia que gobierna Axel Kicillof, con el 99,00% de las 38.760 mesas escrutadas y apenas 384 mesas pendientes, la Alianza La Libertad Avanza sumó 3.605.127 votos (41,45%). Alianza Fuerza Patria alcanzó 3.558.527 sufragios (40,91%). La diferencia, de apenas 46.600 votos sostiene la necesidad de aguardar el recuento final. Si el escrutinio definitivo llegara a modificar esta ventaja, la distribución de una banca de Diputados podría cambiar, y la lectura política del resultado también.

En Chaco la diferencia puede definir la elección de Senadores. El recuento definitivo ya comenzó el martes. Con el 99,79% de las 2.977 mesas escrutadas y solo seis aún pendientes, La Libertad Avanza lleva 265.098 votos (45,57%), apenas por encima de Fuerza Patria, que reúne 253.517 (43,58%). Si la Justicia Electoral determina que el peronismo logra superar a La Libertad Avanza, las dos bancas por mayoría pasarán a manos de Fuerza Patria, y los libertarios se quedarán con la banca por minoría.

En el caso de la provincia de Santa Cruz, se exhibe la mayor paridad. Con el 99,54% de las 879 mesas escrutadas y solo cuatro por revisar, la diferencia entre la primera y la segunda fuerza es de tan solo 728 votos. También en La Rioja el recuento definitivo será decisivo. Con el 99,24% de las 1.322 mesas escrutadas y diez aún pendientes, la fuerza Federales Defendamos La Rioja mantiene la delantera con 89.789 votos (43,57%) frente a La Libertad Avanza, que suma 89.168 (43,27%). Apenas 621 votos separan a ambas fuerzas.

Qué pasó con el voto en blanco

Los primeros diagnósticos sobre la utilización de la BUP a nivel nacional, arrojan un alamante índica de votos en blanco en provincias donde hubo elecciones con dos categorías. En Chaco, por ejemplo, hubo un 2.12 por ciento de blanco en voto a senadores y un 9.25 por ciento de votos en blanco Diputados.

En Entre Ríos, el 3.4 por ciento fue de voto en blanco a senadores y el 9.9 por ciento de voto en blanco para diputados. Todos los distritos que renovaron sus senadores tuvieron entre 1,5 y 3 veces más voto en blanco en la segunda fila de la BUP.

Lejos de ser casualidad, la preocupación de los especialistas no solamente tiene que ver el daño hecho en esta elección, sino con las venideras: cómo funcionaría la herramienta a nivel nacional cuando haya elecciones con, por ejemplo, seis categorías a elegir.