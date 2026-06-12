Las personas con discapacidad viajarán gratis en colectivos y trenes con SUBE

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, detalló que el beneficio se aplicará mediante la vinculación digital de la tarjeta SUBE sin requerir el CUD físico.

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la implementación de un nuevo mecanismo de gratuidad en el transporte público de pasajeros destinado a las personas con discapacidad. La medida establece el beneficio de gratuidad total para el traslado en las líneas de colectivos y servicios ferroviarios que se encuentren bajo la órbita de la jurisdicción nacional.

Según lo expuesto en el anuncio oficial brindado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, la disposición administrativa entrará en vigencia formal a partir del próximo viernes 19 de junio. El cambio procedimental busca agilizar el acceso al beneficio preexistente en las redes de conectividad urbana e interurbana reguladas por el Estado federal.

Digitalización y simplificación del trámite de acceso

La principal modificación radica en la simplificación burocrática para los usuarios beneficiarios. “Las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”, especificó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Para activar este beneficio en el sistema prepago, las personas alcanzadas por la normativa deberán realizar un proceso previo de validación. La vinculación de los datos personales y de salud con la credencial plástica se gestionará de manera remota a través de la plataforma web oficial de la tarjeta SUBE, donde se cruzará la información con las bases de datos correspondientes.

Implementación gradual y convivencia de sistemas

De acuerdo con las precisiones técnicas aportadas por las autoridades de aplicación, la nueva modalidad digital no anulará las metodologías de acreditación vigentes hasta el momento. El esquema propuesto convivirá de manera temporal con el sistema actual de verificación manual, permitiendo una transición ordenada para los usuarios del sistema de transporte.

En una primera etapa operativa, el descuento del 100% impactará únicamente en las unidades y formaciones que dependen de la administración federal. No obstante, el plan de contingencia y modernización contempla un esquema de articulación con los estados provinciales y municipales con el objetivo de extender progresivamente la cobertura técnica al resto de las jurisdicciones del territorio argentino.