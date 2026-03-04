Las máximas entidades empresarias exigieron a Milei diálogo y cuestionaron el cierre de industrias

El discurso de Javier Milei en la Asamblea Legislativa cayó pésimo en el establishment, que salió este martes a exigir mayor diálogo y “respeto” por los empresarios.

La Asociación Empresaria Argentina, integrada por los dueños y CEO de las principales empresas del país. AEA es encabezada por Héctor Magnetto, el CEO de Clarín y Paolo Rocca, dueño de Techint convertido en blanco permanente de Milei, que lo apodó “Don Chatarrín” y lo volvió a atacar en el discurso del domingo.

“Desde AEA siempre hemos destacado el papel central que desempeñan las empresas privadas en el desarrollo económico y social de las sociedades modernas. Son las empresas privadas las principales responsables de la producción de la mayor parte de los bienes y servicios, de la generación de empleo, de las exportaciones, así como de contribuir a sostener mediante el pago de impuestos el funcionamiento del Estado”, dijo la asociación de Rocca y Magnetto en un comunciado.

“Para avanzar hacia un crecimiento sostenido, es indispensable promover un diálogo constructivo y respetuoso entre el gobierno y el sector privado de modo de remover los obstáculos al desarrollo, así como de generar condiciones cada vez más favorables para la concreción de inversiones productivas en diferentes sectores de la actividad económica”, dijeron desde AEA en una advertencia por los ataques de Milei.

Pero tanto AEA como la Unión Industrial (UIA) apuntaron a la crítica situación de la industria nacional, que terminó el segundo año de Milei con el cierre de 2.436 empresas y la pérdida de 73.000 empleos durante el mandato del libertario. Según el último informe sectorial de la consultora Audemus, la industria argentina cayó en una recesión que la ubica como la segunda peor del mundo.

“Expresamos nuestra preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias”, dijo la UIA por medio de un comunicado. “Sin industria no hay Nación”, advirtieron.