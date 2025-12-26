Las exportaciones crecieron 9,5% interanual y la región pampeana lideró las ventas al exterior

Entre enero y noviembre de 2025, la Argentina exportó por u$s79.592 millones, impulsada por la región pampeana, que concentró el 70% del total. La provincia de Buenos Aires encabezó el ranking distrital.

Las exportaciones argentinas registraron un crecimiento interanual del 9,5% en los primeros once meses de 2025, alcanzando un total de u$s79.592 millones, en un contexto marcado por expectativas positivas en torno al superávit comercial y al desempeño del sector energético.

De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, en base a datos del INDEC, durante el período analizado se exportaron 132,2 millones de toneladas, lo que representó una suba del 13,8% interanual. No obstante, el precio promedio de exportación mostró una caída del 3,7%, lo que moderó el impacto del crecimiento en volumen.

Las categorías que más incidieron en el desempeño exportador fueron: Productos Primarios, Combustibles y Energía y Manufacturas de Origen Industrial, reflejando una matriz exportadora más diversificada y con fuerte peso tanto del sector agroindustrial como del energético.

Liderazgo regional

La región pampeana volvió a consolidarse como el principal motor del comercio exterior argentino. En total, exportó por u$s55.750 millones, con un crecimiento interanual del 7%, concentrando el 70,04% del total nacional.

En segundo lugar se ubicó la Patagonia, con exportaciones por u$s11.381 millones y una suba del 20,2%, impulsada principalmente por combustibles y energía. Le siguieron el NOA, con u$s5.530 millones (+15,7%), Cuyo, con u$s3.899 millones (+4,6%), y el NEA, que alcanzó u$s1.317 millones, registrando el mayor crecimiento porcentual interanual con un 24%.

Provincias con mayor impacto

A nivel provincial, Buenos Aires encabezó el ranking exportador con u$s28.766 millones, equivalentes al 36,1% del total nacional, con fuerte incidencia de las manufacturas de origen industrial.

El segundo lugar fue para Santa Fe, que exportó por u$s14.150 millones (17,8% del total), con predominio de las manufacturas de origen agropecuario. El podio lo completó Córdoba, con u$s9.729 millones, representando el 12,2% de las ventas externas del país, impulsadas por productos primarios y manufacturas agroindustriales.

En el extremo opuesto, las provincias con menor volumen exportador fueron Corrientes (u$s295 millones), La Rioja (u$s152 millones) y Formosa (u$s44 millones), con participaciones marginales dentro del total nacional.