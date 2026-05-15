Las deudas familiares no dan respiro: crecen fuerte los créditos impagos y la mora ya supera el 27%

La morosidad en los créditos no bancarios volvió a crecer y alcanzó niveles récord en Argentina. Según un informe privado, los préstamos considerados “irrecuperables” ya representan el 10,8% de la cartera, mientras que más de uno de cada cuatro pesos prestados presenta problemas de pago.

El endeudamiento de las familias argentinas volvió a encender señales de alarma. Un informe privado reveló que la morosidad en los créditos no bancarios siguió creciendo en marzo y alcanzó niveles récord, con un fuerte aumento de préstamos considerados “irrecuperables”.

Según un relevamiento de la consultora Eco Go, los créditos catalogados como de muy difícil cobro ya representan el 10,8% de toda la cartera no bancaria, cuadruplicando los niveles registrados un año atrás. Además, la irregularidad total escaló al 27,5%, lo que significa que más de uno de cada cuatro pesos prestados presenta problemas de pago.

El deterioro se concentra principalmente en el financiamiento otorgado por fintech, billeteras virtuales y entidades no bancarias, un segmento donde el 92% de los préstamos corresponde a familias.

El informe advierte que el crecimiento de la mora refleja el estrés financiero que atraviesan los hogares en medio de la caída del consumo, la pérdida de poder adquisitivo y el menor dinamismo económico.

Actualmente, el stock de créditos “irrecuperables” pasó de $177.000 millones a $1,54 billones en apenas quince meses. En paralelo, los préstamos considerados de “riesgo alto” ya representan casi el 10% de toda la cartera.

Mientras tanto, los créditos clasificados en situación “normal” descendieron de manera marcada y hoy explican apenas el 66,7% del total.

El escenario también impacta sobre el sistema financiero tradicional. La mora bancaria de las familias alcanzó el 11,6%, superando incluso niveles observados durante la pandemia.

A pesar del deterioro en la capacidad de pago, las fintech continúan ganando participación en el mercado del crédito. Plataformas digitales y billeteras virtuales aumentaron su peso dentro del financiamiento total, impulsadas por la necesidad de muchas familias de recurrir a préstamos rápidos para sostener gastos cotidianos.

El informe también señala que, aunque el endeudamiento no bancario bajó en relación con la masa salarial mensual, el peso total de las deudas sigue siendo elevado, especialmente entre trabajadores informales y cuentapropistas.