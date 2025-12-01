Las billeteras digitales pagarán menos desde diciembre por el límite a los fondos money market

A partir del 1 de diciembre, las billeteras digitales comenzarán a pagar menores tasas diarias debido a una nueva regulación de la CNV, que obliga a los fondos money market a reducir su exposición en cauciones bursátiles. La medida, impulsada por pedido del BCRA, modificará la composición de las carteras y recortará los rendimientos que reciben millones de usuarios.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó un nuevo marco regulatorio que impactará directamente en el rendimiento diario de las billeteras digitales. Desde este 1 de diciembre, los fondos de liquidez inmediata —conocidos como money market— deberán bajar su exposición en cauciones bursátiles, un ajuste que recortará las tasas que venían cobrando los usuarios por dejar dinero invertido.

Un tope del 20% que obliga a rearmar carteras

La medida quedó formalizada en la Resolución General Nº1092, donde se establece que los fondos solo podrán destinar hasta el 20% de su cartera a inversiones en cauciones. Hasta ahora, esa proporción era mayor: al 7 de noviembre, los money market tenían un 26% de su patrimonio colocado en ese instrumento, según datos de CAFCI compilados por PPI.

El recorte surge a pedido del Banco Central, que advirtió un “incremento significativo” del uso de cauciones por parte de los fondos. Según la CNV, el tope busca preservar el funcionamiento de la política monetaria y evitar distorsiones en el mercado de corto plazo.

Menos cauciones, menos tasa: por qué baja el rendimiento

Los money market crecieron al ritmo de las billeteras digitales por tres razones clave: pagan rendimiento diario, permiten retiros inmediatos y tienen bajo riesgo. Para sostener esa dinámica, invertían en plazos fijos, cuentas remuneradas y, especialmente en los últimos meses, en cauciones bursátiles, que llegaron a ofrecer tasas de tres dígitos.

La nueva regulación obliga a reducir unas 6 puntos porcentuales de exposición, lo que implica liberar alrededor de $2,4 billones y redirigirlos hacia otros instrumentos de corto plazo. Para los analistas de PPI, esta reasignación generará una caída adicional en los rendimientos y podría tener efectos indirectos en el tipo de cambio.

Hacia dónde irá la liquidez según el mercado

De acuerdo con Delphos Investment, gran parte del dinero saliente migrará hacia instrumentos de tasa fija de corto plazo, en línea con la estrategia oficial de abaratar el crédito y direccionar fondos al sistema bancario. El objetivo es que los FCI financien a las entidades financieras en lugar de concentrarse en colocaciones ultracortas.

Las tasas actuales, fondo por fondo

Estas son las TNA vigentes antes del impacto pleno de la normativa, medidas entre el 26 y 27 de noviembre de 2025:

Allaria Ahorro – Clase E: 25,30% – Patrimonio $155 mil millones

– Patrimonio Adcap Ahorro Pesos – Clase A: 25,09% – Patrimonio $156 mil millones

– Patrimonio Toronto Trust Ahorro – Clase A: 24,37% – Patrimonio $52 mil millones

– Patrimonio Ualintec Ahorro Pesos – Clase A (Ualá): 24,01% – Patrimonio $161 mil millones

– Patrimonio Cocos Ahorro – Clase A: 23,93% – Patrimonio $2.294 millones

– Patrimonio Super Ahorro $ – Clase A (Santander): 23,67% – Patrimonio $2 billones

– Patrimonio Delta Pesos – Clase X (Personal Pay): 23,12% – Patrimonio $413 mil millones

– Patrimonio Balanz Capital Money Market – Clase A: 23,03% – Patrimonio $274 mil millones

– Patrimonio Premier Renta CP en Pesos – Clase A (Supervielle): 21,78% – Patrimonio $328 mil millones

– Patrimonio Mercado Fondo – Clase A (Mercado Pago): 21,62% – Patrimonio $5,5 billones

– Patrimonio IEB Ahorro – Clase A: 21,36% – Patrimonio $3.835 millones

– Patrimonio Fima Premium – Clase P (Lemon): 21,26% – Patrimonio $19 mil millones

– Patrimonio Alpha Pesos – Clase A (ICBC): 21,02% – Patrimonio $1,1 billón

– Patrimonio SBS Ahorro Pesos – Clase A (Claro Pay): 20,77% – Patrimonio $17 mil millones

– Patrimonio Fima Premium – Clase A (Galicia): 20,75% – Patrimonio $2,9 billones

– Patrimonio Pionero Pesos – Clase A (Macro): 20,22% – Patrimonio $156 mil millones

– Patrimonio ST Zero – Clase D (AstroPay): 18,57% – Patrimonio $60 mil millones

Con menos margen para invertir en cauciones y un reacomodamiento general del mercado, las billeteras digitales se preparan para una nueva etapa de tasas más bajas a partir de diciembre.