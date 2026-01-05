Larreta se burló de Patricia con una foto de cuando era de la JP

Horacio Rodríguez Larreta se cruzó de manera brutal con Patricia Bullrich en Twitter tras el secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la chicaneó con una foto de cuando pertenecía a la Juventud Peronista.

El ex jefe de gobierno dijo que “Maduro es un dictador sanguinario” y que es “muy bueno para los venezolanos que no esté más”. Pero al mismo tiempo cuestionó el método que usó el gobierno de Donald Trump para correr al líder chavista.

“Hay, sin embargo, un principio que no se puede violar unilateralmente: el respeto a la soberanía de los Estados. Es un antecedente peligroso. Aun frente a gobiernos injustos, autoritarios y violentos. La salida para Venezuela no puede ser la imposición externa. Tiene que ser democrática. Tiene que ser venezolana. Que la palabra vuelva al pueblo. Que decidan en libertad. Elecciones libres ya””, dijo Larreta.

Por ese último párrafo Bullrich salió a cruza al ex jefe de gobierno, con el que compitió en las primarias presidenciales de 2023 con el sello de Juntos por el Cambio, antes de saltar a La Libertad Avanza.

“Dios, qué tibio. ¿Cómo se siente coincidir con el kirchnerismo, Horacio?”, lo chicaneó la ex ministra de Seguridad, en referencia a un comunicado del PJ que cuestionaba los bombardeos de EEUU en Caracas.

“Quizás vos me lo podés explicar mejor, Pato”, le respondió Larreta junto a una foto de archivo de cuando Bullrich militaba en la JP.

En la imagen se ve a Bullrich y de fondo un afiche con la imagen de Eva Perón que dice: “La Juventud Peronista, junto a los trabajadores, levantará tus banderas y las llevará a la victoria”.