Lanzan un sistema de denuncias por WhatsApp para sancionar a conductores imprudentes

La Agencia Nacional de Seguridad Vial presentó el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una plataforma que permitirá denunciar maniobras peligrosas a través de WhatsApp. Los casos podrán derivar en sanciones e incluso la suspensión de la licencia de conducir.

En el marco de la Semana de la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una nueva herramienta digital que permitirá a cualquier persona denunciar hechos de violencia vial y conductas peligrosas en la vía pública mediante WhatsApp.

La iniciativa busca fortalecer los controles de tránsito en todo el país a través de la participación ciudadana y el uso de tecnología, complementando los operativos presenciales y ampliando la capacidad de detección de infracciones graves.

A partir de ahora, quienes presencien maniobras temerarias podrán enviar fotos, videos y datos del hecho al número 11-2787-0000. Los reportes serán analizados por equipos técnicos de la ANSV y, de acuerdo con la gravedad del caso y las pruebas aportadas, podrán dar lugar a sanciones como la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir.

Entre las conductas que podrán denunciarse se encuentran el consumo de alcohol al volante, los excesos de velocidad, las picadas ilegales, los sobrepasos indebidos, la conducción de menores de edad, el uso del teléfono celular mientras se maneja, las patentes adulteradas y otros episodios de violencia vial.

Para realizar una denuncia, será necesario aportar imágenes o videos donde se observe claramente la patente del vehículo involucrado, informar el lugar, la fecha y la hora aproximada del hecho, y completar un breve formulario. La ANSV aclaró que el material deberá ser registrado por terceros, como acompañantes o peatones, y nunca por quien esté conduciendo un vehículo.

El organismo destacó que la recepción de una denuncia no implicará automáticamente una sanción, ya que cada caso será evaluado conforme a la normativa vigente y las competencias del área.

Además de facilitar la aplicación de medidas administrativas, el sistema permitirá recopilar información sobre las principales conductas de riesgo en calles y rutas del país, contribuyendo al diseño de políticas de prevención y a la mejora de las tareas de fiscalización.

Desde la ANSV señalaron que el Sistema de Reporte Vial Ciudadano forma parte de una estrategia integral de modernización de los mecanismos de control y seguridad vial, con el objetivo de reducir los siniestros de tránsito y promover una conducción más responsable en todo el territorio nacional.