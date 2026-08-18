Lanzan un programa nacional para llevar la prevención cardiovascular a las escuelas

La Federación Argentina de Cardiología presentó una iniciativa gratuita para jardines, primarias y secundarias de todo el país. Las instituciones podrán inscribirse hasta el 1 de septiembre y participar por un DEA y capacitación en RCP.

La Federación Argentina de Cardiología (FAC) lanzó el Programa Nacional Escuelas Cardiosaludables FAC, una propuesta gratuita destinada a instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario de todo el país.

La iniciativa busca incorporar la prevención cardiovascular dentro de la vida escolar, con materiales y actividades adaptados a las diferentes edades. El programa aborda desde hábitos saludables hasta la actuación frente a emergencias.

Entre los principales temas se encuentran la alimentación saludable, actividad física, sedentarismo, uso de pantallas, descanso, sueño, bienestar emocional y ambientes libres de humo, vapeo y nicotina. También se trabajará sobre el conocimiento del corazón y cómo actuar ante una emergencia cardiovascular.

“La prevención cardiovascular comienza desde la infancia y puede acompañar a una persona durante toda la vida”, destacó la Dra. Paola Courtade, integrante de la Secretaría de Extensión a la Comunidad de la FAC.

Cómo pueden participar las escuelas

Las instituciones interesadas deberán inscribirse a través de comunidadfac.org.ar. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 1 de septiembre.

Una vez registradas, las escuelas podrán acceder a los materiales proporcionados por la FAC y seleccionar las actividades que consideren más adecuadas para sus estudiantes y su comunidad educativa.

La etapa central del programa se desarrollará durante la Semana del Corazón, del 28 de septiembre al 2 de octubre, cuyo momento principal será el Día Mundial del Corazón, el 29 de septiembre.

Las actividades podrán integrarse en distintas materias y espacios, como ciencias, educación física, arte, música, comunicación e investigación, además de propuestas que involucren a las familias.

RCP: un aprendizaje que cambia según la edad

El programa tendrá un abordaje progresivo de las emergencias cardiovasculares.

En los niños más pequeños se enseñará a reconocer una emergencia, pedir ayuda y recurrir a un adulto. A medida que avancen las edades se incorporarán contenidos relacionados con la cadena de supervivencia y, en los estudiantes mayores, prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP).

“Enseñar RCP en la escuela no es solamente enseñar una técnica. También es aprender a reconocer una emergencia, pedir ayuda y comprender que todos podemos formar parte de la cadena de supervivencia”, explicó Marcelo Filiberti, secretario de RCP de la FAC.

Una escuela podrá ganar un desfibrilador

Las instituciones que participen también podrán formar parte de un concurso nacional, en el que deberán mostrar cómo desarrollaron las propuestas y qué impacto tuvieron en estudiantes, docentes y familias.

La evaluación tendrá en cuenta aspectos como creatividad, participación, adaptación a la realidad de cada escuela y compromiso de la comunidad educativa.

Como premio principal, la experiencia seleccionada recibirá un Desfibrilador Externo Automático (DEA) junto con capacitación en RCP y utilización del dispositivo.

Además, las escuelas que completen el recorrido establecido por el programa podrán recibir el reconocimiento “Escuela Cardiosaludable FAC”.

La convocatoria es gratuita y busca generar un vínculo más estrecho entre el sistema educativo y la prevención en salud, con herramientas que puedan trasladarse desde las aulas hacia los hogares y el resto de la comunidad.