Lácteos Verónica quedó al borde del colapso: concurso y deudas por $15.900 millones

Lácteos Verónica se presentó en concurso preventivo tras meses de crisis. Acumula más de 2.900 cheques rechazados y deudas por $15.900 millones.

Lácteos Verónica, una de las empresas lácteas tradicionales de Santa Fe, se presentó esta semana en concurso preventivo de acreedores luego de más de un año marcado por una fuerte crisis financiera, plantas paralizadas, salarios impagos y una creciente cantidad de reclamos judiciales. El pasivo informado supera los $15.900 millones entre deudas bancarias y cheques rechazados.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°17, Secretaría N°34, donde ya tramitan distintos reclamos contra la compañía. El expediente se encuentra actualmente en despacho y la Justicia deberá determinar si corresponde abrir formalmente el proceso concursal.

La decisión representa un nuevo capítulo para una empresa que durante décadas tuvo un papel relevante dentro de la industria láctea argentina. Lácteos Verónica fue fundada en 1923, tiene sus operaciones históricamente vinculadas con Santa Fe y llegó a contar con tres plantas productivas, una capacidad de procesamiento de más de un millón de litros de leche diarios y unos 700 trabajadores directos.

Una crisis que se profundizó con el paso de los meses

El ingreso al concurso preventivo se produjo después de un prolongado deterioro financiero. Durante meses, la compañía intentó responder de manera individual a los reclamos de sus acreedores, pero la cantidad de demandas y el crecimiento de las obligaciones hicieron cada vez más difícil sostener esa estrategia.

Entre los últimos movimientos judiciales aparece un pedido de quiebra presentado por Banco Galicia, una de las entidades con mayor exposición crediticia frente a la compañía. De acuerdo con los datos del Banco Central correspondientes a junio, Lácteos Verónica mantiene con Galicia una deuda de aproximadamente $1.376,7 millones, registrada en Situación 3, categoría que refleja problemas de cumplimiento.

El endeudamiento con el sistema financiero es todavía mayor. En conjunto, la empresa acumula alrededor de $4.745 millones de deuda bancaria entre distintas entidades y compañías de crédito.

Además de Galicia, aparecen entre sus principales acreedores Banco Nación, con unos $1.327 millones; Credibel, con $1.115 millones; Catalinas Cooperativa de Crédito, con aproximadamente $708 millones, y Banco Macro, con unos $208 millones. También figuran obligaciones con Santander, Banco Provincia, Banco Ciudad y Banco Industrial.

Pero uno de los indicadores que mejor refleja el deterioro de la situación financiera es la cantidad de cheques rechazados. Según los datos consignados en el expediente, la compañía acumula más de 2.900 cheques rechazados por un monto superior a los $11.200 millones.

La presión de los acreedores llegó a los tribunales

La crisis también se trasladó al ámbito judicial a través de múltiples pedidos de quiebra y ejecuciones iniciados por proveedores y otras empresas.

Entre quienes promovieron reclamos aparecen Establecimientos Los Cerros y Munay, Agropecuaria El Timbó, Criolani Agropecuaria, Dices Argentina y Libertador Factoring, entre otros acreedores. A estos expedientes se suman ejecuciones iniciadas por Libres Seguridad, Trading Internacional, Soluciones Randstad y Fremar, además de procesos relacionados con Hypred Argentina.

La empresa ya había tenido que resolver algunos de esos conflictos mediante acuerdos o pagos puntuales. En marzo, por ejemplo, canceló judicialmente una deuda de $23,2 millones y logró frenar un pedido de quiebra.

Sin embargo, ese desembolso no consiguió revertir el escenario general. Los cheques rechazados continuaron acumulándose, las obligaciones financieras se deterioraron y nuevos acreedores comenzaron a recurrir a la Justicia.

La compañía es patrocinada en el proceso por el estudio Alegria, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo (ABFFM), especializado en derecho empresario, reestructuraciones financieras y procesos de insolvencia.

El concurso preventivo abre ahora una instancia judicial destinada a ordenar las deudas y buscar una salida que permita evitar la quiebra. Para una empresa que llegó a procesar más de un millón de litros de leche por día y emplear directamente a cientos de personas, el desafío será recuperar capacidad operativa y financiera en medio de una crisis que ya lleva más de un año.