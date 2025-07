La UOM promete más protestas 

​

Diferentes seccionales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) marcharon hacia la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación, para reclamar que homologue de una vez por todas el acuerdo paritario que alcanzaron hace más de un mes con las cámaras patronales. “Hemos acordado con el sector empresario y todavía no he podido obtener la homologación. El salario no alcanza para garantizar el plato de comida”, afirmó el secretario general de la UOM, Abel Furlán. El dirigente gremial advirtió que la próxima semana estarán de nuevo frente al ministerio y, de no haber respuesta positiva, se intensificará el plan de lucha.

“Nos ponemos de acuerdo con los empresarios, a duras penas, por las dificultades de la economía, y la Secretaría ni siquiera se digna a homologar lo que las partes celebran”, aseguró el metalúrgico mientras las columnas protestaban contra “la inacción” de la secretaría que conduce Julio Cordero. De hecho, los gremialistas pidieron reunirse con el funcionario. Sin embargo, el encuentro se concretó con funcionarios sin capacidad de decisión. Lo único que transmitieron fue que Cordero no se encontraba en el edificio.

Furlán señaló que “cualquier medida de fuerza futura es responsabilidad pura y exclusiva de la cámara” empresaria pero también de la Secretaría de Trabajo que demora la homologación de un aumento salarial del 7,6 por ciento que se aplicará en cinco tramos y sumas fijas no remunerativas. El acuerdo rompe con la pretensión de la Rosada de que el aumento de salarios no supere el 1 por ciento mensual.