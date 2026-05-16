La UBA distinguió al Indio Solari con un Doctorado Honoris Causa

Universidad de Buenos Aires otorgó el Doctorado Honoris Causa a Indio Solari por su trayectoria artística y su aporte a la cultura popular argentina.

La ceremonia incluyó un mensaje del músico y un homenaje musical que emocionó a sus seguidores.

La Universidad de Buenos Aires distinguió este viernes a Indio Solari con el Doctorado Honoris Causa, el máximo reconocimiento académico de la institución.

La ceremonia se realizó en la Facultad de Medicina y estuvo marcada por la emoción, la música y el reconocimiento a más de cinco décadas de trayectoria artística.

El homenaje reunió a seguidores, autoridades universitarias y músicos cercanos al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Por qué la UBA distinguió al Indio Solari

La Universidad de Buenos Aires otorgó el Doctorado Honoris Causa al Indio Solari por su trayectoria artística y su impacto en la cultura popular argentina y latinoamericana. El reconocimiento destacó más de 50 años de carrera musical y el vínculo construido con varias generaciones de seguidores.

UNA NOCHE HISTÓRICA EN LA FACULTAD DE MEDICINA

El acto se desarrolló en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA y contó con la presencia del rector Ricardo Gelpi y del vicerrector Emiliano Yacobitti.

Durante el homenaje, Yacobitti definió al músico como “un referente que hizo de la originalidad una ética” y remarcó el valor del arte popular como forma de conocimiento.

EL MENSAJE DEL INDIO SOLARI

Debido a su ausencia física, el músico envió un mensaje grabado para agradecer el reconocimiento.

En sus palabras, expresó su felicidad por la distinción y agradeció tanto a las autoridades universitarias como a quienes impulsaron el homenaje.

El diploma y la medalla fueron recibidos en su nombre por Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

UN CIERRE MUSICAL QUE EMOCIONÓ A LOS FANÁTICOS

El homenaje incluyó un concierto especial encabezado por Gaspar Benegas junto a un octeto de cuerdas.

Durante la presentación se interpretaron canciones emblemáticas del repertorio del Indio, como:

“El tesoro de los inocentes”

“Había una vez”

“Flight 956”

“Yo caníbal”

El momento más emotivo llegó precisamente durante “Yo caníbal”, cuando se sumó una grabación de la voz del propio Solari, generando una ovación del público presente.

MULTITUD EN PLAZA HOUSSAY

Mientras el acto se desarrollaba dentro de la facultad, cientos de seguidores siguieron la ceremonia desde una pantalla gigante instalada en la Plaza Houssay.

El clima de emoción y reconocimiento volvió a reflejar la enorme conexión que el artista mantiene con varias generaciones de fanáticos.

UNA DISTINCIÓN QUE YA HABÍA SIDO APROBADA

El Doctorado Honoris Causa había sido aprobado por el Consejo Superior de la UBA en diciembre pasado.

La universidad fundamentó la decisión en el aporte cultural del músico, su influencia en el rock argentino y el fuerte vínculo social generado a través de su obra.

EL LEGADO DEL INDIO EN LA CULTURA ARGENTINA

La figura del Indio Solari trasciende la música y ocupa un lugar central dentro de la cultura popular argentina.

Desde los años de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hasta su carrera solista, el artista construyó una identidad única que marcó a millones de personas en todo el país y América Latina.