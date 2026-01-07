La “supergripe” H3N2 circula de manera local en Argentina y explicaría el aumento de casos

El Ministerio de Salud confirmó que la mayoría de los infectados no había viajado al exterior, lo que indica una circulación temprana del virus en el país.

El Ministerio de Salud de la Nación informó un nuevo dato clave sobre la gripe A H3N2, conocida como “supergripe”, que podría explicar el aumento de casos en Argentina: la mayoría de las personas contagiadas no había viajado al exterior, lo que sugiere que el virus ya circula localmente.

Entre el 18 de diciembre y el 4 de enero, el Instituto Malbrán secuenció 18 muestras de H3N2. De ellas, nueve correspondieron al subclado J.2.4.1 (K), considerado una variante de interés internacional. En la última semana se confirmaron tres nuevos casos: dos en Neuquén y uno en la provincia de Buenos Aires, elevando a seis los casos confirmados de esta variante en el país.

El análisis reveló que solo dos de los pacientes habían viajado al exterior (Europa), mientras que otros tres se habían desplazado dentro del país. Los cuatro restantes no registraron antecedentes de viaje, lo que refuerza la hipótesis de transmisión comunitaria.

En cuanto a los perfiles de los casos, se registraron contagios en todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. Cinco personas requirieron internación, mientras que el resto recibió atención ambulatoria. Hasta el momento no se reportaron fallecimientos asociados a esta variante en Argentina.

Otro dato relevante es que 14 de los 18 casos analizados no estaban vacunados contra la gripe, y el 61% de los infectados fueron varones.

Las autoridades sanitarias señalaron que, aunque los casos aún son limitados, el seguimiento epidemiológico continúa activo, sobre todo por el impacto que H3N2 está generando en el hemisferio norte, donde ya se registran picos de hospitalizaciones.