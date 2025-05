La represión de Bullrich a los jubilados dejó más de 80 heridos 

​

La represión que comanda Patricia Bullrich cada miércoles frente al Congreso dejó ayer a 82 personas heridas y 4 detenidas, algunas de ellas eran periodistas que cubrían la movilización de los jubilados. Un nuevo operativo desmedido del gobierno de La Libertad Avanza, que horas antes no dio quórum en la Cámara de Diputados para tratar el aumento de las jubilaciones y la continuidad de la moratoria previsional. En la previa, se hizo una misa ecuménica en la que sacerdotes de iglesias católicas y evangélicas denunciaron la violencia de las fuerzas de seguridad. “No puede ser que se siga atacando cada semana a las y los jubilados que están llevando adelante un reclamo justo”, dijo el padre Paco Olveira, que fue golpeado en las dos últimas marchas.

Con el Parlamento totalmente vallado y la calle Rivadavia a la altura de Callao cortada por la misma policía, el despliegue represivo arrancó cerca de las tres de la tarde y estuvieron todas las fuerzas: la Federal, la Prefectura, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que lanzaron gases lacrimógenos y golpearon con tonfas a los manifestantes en distintos momentos de la tarde mientras intentaban cortar las calles. Los registros de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) indican que el saldo de la represión fueron 82 personas heridas, la mayoría de ellas con quemaduras en el rostro producto de los gases químicos. Incluso, una debió ser hospitalizada con un corte en la cabeza por un golpe de un efectivo de la Prefectura. También fue atacado Guillermo Lorusso, sobreviviente del centro clandestino de detención “El Vesubio” y fundador de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.

Nuevamente, la prensa fue uno de los blancos del operativo ordenado por Bullrich; los trabajadores La Nación+ Pablo Corso y Diego Pérez Mendoza fueron heridos y a la cronista Lula Álvarez, de El Destape, la gasearon y golpearon en la cabeza con una tonfa. Además, detuvieron a los fotógrafos Javier Iglesias y Tomás Cuesta, que trabaja para la agencia francesa AFP y que fue liberado horas después por pedido de la fiscal Malena Mercurial. A la reportera gráfica Mariana Nadelcu le rompieron la cámara con la que registraba la represión. Mientras tanto, Iglesias junto a Leandro Nahuel Cruzado y Pablo Daniel Luna fueron trasladados a la alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales en Madariaga al 6900.

https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9jxl3e

“Prefieren gastar mucha plata en estos operativos que son carísimos en vez de sentarse con el sector que está siendo golpeado a ver cómo pueden ayudar”, le dijo a Página/12 la diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho, que estuvo en la plaza del Congreso. “Miércoles tras miércoles son golpeados y gaseados por la fuerza de la ministra Bullrrich, que hace un circo mediático porque no te pueden dar respuesta de otra forma”, agregó la legisladora.

Por su parte, el director de la CPM, Roberto Cipriano García, hizo un raconto de lo que viene sucediendo en las movilizaciones anteriores y el efecto que eso genera. “El miércoles pasado fueron 100 personas heridas y una semana antes 58. La justicia que no investiga, sectores importantes de la política que no se quiere meter con estos temas y los medios empresariales de comunicación masiva que son condescendientes con el gobierno, generan las condiciones para la reproducción de violencias que degradan y deterioran nuestro sistema democrático”, le dijo a este diario.

Previo a la represión y horas después de que el oficialismo no diera quórum para debatir leyes vinculadas con mejoras en las jubilaciones, referentes de diversas iglesias participaron de una misa ecuménica para denunciar el ataque sistemático a los adultos mayores. “Hay que avisarles a los efectivos que están acá que hay que seguir andando, no seguir gaseando”, dijo uno de los curas en referencia a una de las canciones que se entonaron durante la celebración. “Es importante que estemos acá con los pastores. Siempre se dice que hay que ser voz de los que no tienen voz, pero acá lo que hace falta son es tener oídos. Cuando vos ves a los corruptos que hoy no votaron a favor de los jubilados, el problema no es la voz sino es el dinero que te tapa las orejas y te endurece el corazón. Cuando eso pasa necesitamos un fibrilador urgente”, dijo Eduardo de la Serna, de Cura de Opción por los Pobres.

El presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, Leonardo Schindler, denunció la violencia institucional a la que son sometidos las y los jubilados cada semana. “No solamente con un ajuste brutal que recae sobre sus salarios, con la quita de medicamentos y de tratamientos, sino también con una violencia física que cada miércoles despliega Bullrich. Desde el campo de la fe no nos queda otra que decir que todo esto es contrario al propósito de Dios y a la dignidad de nuestros mayores”, le dijo el pastor a Página/12. Además, Schindler se refirió al sector evangelista que acompaña a Javier Milei: “Algunos están apoyando a este gobierno y están a favor de algunas de sus políticas, pero queremos que se sepa que hay un sector importante de las iglesias evangélicas que no estamos acompañando este proyecto sino que lo estamos rechazando”.