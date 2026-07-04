La producción de autos cayó 18,3% en el primer semestre y preocupa al sector

La industria automotriz registró una fuerte baja en los primeros seis meses de 2026. La menor demanda externa, el avance de los vehículos importados y cambios en las terminales explican la retracción.

La producción de vehículos en Argentina volvió a mostrar números negativos durante junio y cerró el primer semestre de 2026 con una caída acumulada del 18,3% respecto al mismo período del año pasado, según informó la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).

Durante junio se fabricaron 37.029 unidades, lo que representó una baja interanual del 13,6%. De esta manera, entre enero y junio se produjeron 204.658 vehículos, frente a los 250.478 registrados en igual período de 2025.

La mayor contracción se dio en la fabricación de automóviles, que descendió 37,2%, mientras que el segmento de utilitarios mostró una baja más moderada, del 2,9%.

El desempeño del sector también estuvo condicionado por el comercio exterior. Las exportaciones retrocedieron 1,7% en junio y acumularon una caída del 2,1% en el semestre. Brasil, principal destino de los vehículos argentinos, redujo sus compras, al igual que Paraguay, aunque hubo incrementos en los envíos hacia Chile y Colombia.

Desde el sector explican que la baja responde a varios factores. Por un lado, el crecimiento de los vehículos importados, especialmente de origen chino, que ganan cada vez más participación en el mercado regional. Por otro, algunas terminales atraviesan un proceso de reconversión para concentrarse en la fabricación de pick-ups, lo que impactó temporalmente en los niveles de producción.

Las ventas a concesionarios tampoco escaparon a la tendencia negativa: descendieron 26,3% en junio y 23,7% en el acumulado del año. En contraste, las ventas de vehículos de origen chino crecieron 1.533,2% durante el primer semestre, consolidando su fuerte avance en el mercado argentino.