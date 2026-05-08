La pelea con Milei y el nuevo escenario global, detrás de la renuncia de Rocca en Tenaris

La salida de Paolo Rocca de la conducción ejecutiva de Tenaris sacudió al círculo rojo. El reemplazo elegido no pasó inadvertido: Gabriel Podskubka construyó su carrera entre Europa del Este y Medio Oriente, dos territorios atravesados por guerras, energía y disputas globales. En el mercado creen que el movimiento refleja tanto la pelea con Javier Milei como el nuevo tablero mundial.

Paolo Rocca dejó la presidencia ejecutiva de Tenaris y formalizó uno de los movimientos más importantes dentro del grupo Techint en los últimos años. Aunque seguirá vinculado al holding como chairman, la salida del manejo cotidiano de la principal fabricante global de tubos despertó lecturas políticas y geopolíticas dentro del establishment empresario.

El elegido para reemplazarlo fue Gabriel Podskubka. No es un nombre menor dentro de la estructura del grupo. Entre 2009 y 2013 estuvo al frente de las operaciones de la compañía en Europa del Este. Luego pasó a conducir Tenaris en Medio Oriente. Dos regiones que dejaron de ser simples mercados para transformarse en zonas neurálgicas del conflicto global por energía, acero y rutas comerciales.

En Techint saben que el negocio dejó de depender solamente de competitividad industrial o costos laborales. El mapa ahora se mueve con guerras, sanciones, aranceles y corredores energéticos. El acero se volvió un insumo geopolítico. Los tubos también. Cada puerto, cada gasoducto y cada contrato se convierte en una pieza estratégica.

El movimiento ocurre además en medio de la tensión creciente entre Rocca y Javier Milei. “Hay una lectura política inevitable. Rocca entendió que el vínculo con Milei ya no es el que imaginaba el establishment industrial hace un año”, deslizó a LPO una fuente empresaria. En esa interpretación, el corrimiento del empresario de la primera línea busca bajar exposición en medio de un conflicto abierto con la Casa Rosada.

Pero dentro del mercado circula otra hipótesis. Más profunda. Más vinculada al nuevo orden global que a la política doméstica. “La designación de Podskubka tiene lógica internacional. No eligieron a un financiero ni a un comercial clásico. Eligieron a alguien formado en zonas de conflicto”, explicó un ejecutivo del sector energético.

La designación de Podskubka tiene lógica internacional. No eligieron a un financiero ni a un comercial clásico. Eligieron a alguien formado en zonas de conflicto

La lectura no es casual. Europa del Este quedó atravesada por la guerra entre Rusia y Ucrania. Medio Oriente volvió a tensarse por el petróleo, el gas y las disputas regionales. En ambos casos, Tenaris tiene negocios sensibles ligados a infraestructura energética y abastecimiento industrial.

Gabriel Podskubka

En Techint siempre convivieron dos miradas sobre China. Rocca históricamente se movió dentro de la lógica industrial occidental. El grupo mantuvo una posición defensiva frente al avance del acero chino y cuestionó durante años las prácticas de dumping que golpearon a la siderurgia regional. Esa tensión no es nueva. Forma parte de una discusión estructural sobre quién controla la producción industrial y las cadenas globales de valor.

Sin embargo, otros grupos económicos argentinos avanzaron hacia vínculos mucho más pragmáticos con Beijing. En energía y minería, varios conglomerados locales terminaron asociándose con capitales chinos para financiar obras, infraestructura y expansión regional. El propio negocio energético argentino quedó atravesado por esa disputa silenciosa entre Washington y Beijing. En ese escenario, la salida de Rocca de la conducción ejecutiva de Tenaris también se lee como una adaptación.

Rocca no desaparece del tablero. Seguirá teniendo control e influencia dentro de Techint. Pero el movimiento deja una señal clara: la principal multinacional argentina está mirando el mapa completo. Y en ese mapa, la pelea con Milei parece una estación dentro de un conflicto mucho más grande.