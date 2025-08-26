La oposición pone contra las cuerdas a un Gobierno impactado por los escándalos de corrupción y desmanejos del Estado 

​

La oposición desata otra ofensiva de la Cámara de Diputados frente a los escándalos que envuelven al Gobierno libertario y por lo que sus funcionarios deberán rendir cuentas ante los legisladores. La semana arrancará hoy en un plenario de comisiones para evaluar las maniobras ilegales que se denunciaron en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Para ello fueron citados el titular del Ministerio de Salud y el interventor de la ANDIS, pero hasta ahora ninguno confirmó la presencia. En tanto, el miércoles, el jefe de Gabinete Guillermo Francos se presentará en el recinto de la Cámara baja para rendir su informe de gestión del Gobierno que estará marcada por estas graves irregularidades en la gestión. El jueves se elegirán las autoridades de la Comisión Investigadora del Caso Libra, que comenzará con las investigaciones sobre la responsabilidad de Javier Milei y sus funcionarios más cercanos en la criptoestafa que tiene ribetes internacionales. Por último, avanza la propuesta de un conjunto de bloques opositores de conformar otra comisión investigadora sobre el Fentanilo contaminado que causó un centenar de muertes y la responsabilidad del Gobierno en las anomalías del mecanismo de control sobre el laboratorio que las produjo; además de un pedido de interpelación al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para que dé explicaciones sobre presunta responsabilidad por las coimas en la ANDIS.

Coimas y Fentanilo

Será otra semana complicada para el Gobierno en el Congreso. Hoy al medio día habrá una reunión conjunta de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad, a los que fueron invitados el ministro de Salud y el flamante interventor de la Andis, Alejandro Vilches. Ambos deberán responder a la interpelación de los diputados sobre los audios de Spagnuolo –ex abogado de Milei y exdirector de la agencia de Discapacidad– que apuntan al también exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbinelli, como el encargado de recaudar las coimas en las compras de medicamentos del organismo nacional. Y cuyos audios también mencionan a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem, asesor presidencial y hombre clave en el armado político del oficialismo, como participes de la maniobra por la cual se apoderarían de entre un 5 y un 8 por ciento del valor de los contratos a cambio de acceder a licitaciones.

Al tiempo que la difusión pública de los audios de Spagnuolo desató una denuncia judicial. A la que el fiscal Franco Picardi le dio impulso con los allanamientos a los domicilios del exfuncionario al que se le secuestró su celular (en que según los audios guardaría material probatorio de la estafa) y de dos de los dueños de la droguería Suizo Argentina, beneficiaria de los contratos y quienes habrían pagados las coimas.

La recargada agenda prevé para dos horas después la reunión de la comisión Peticiones, Poderes y Reglamento –que preside la macrista Silvia Lospennato–, donde se discutirá la propuesta de crear una comisión investigadora por el caso del fentanilo contaminado.

Francos al recinto

El jefe de Gabinete volverá este miércoles a la Cámara de Diputados en la que brindará su décimo segundo informe de la Gestión de Gobierno ante el Congreso. Aunque la mirada no estará puesta en su exposición sino en las respuestas que deberá brindar a los legisladores cuando le pregunten sobre las responsabilidades de la administración libertaria sobre los audios de Spagnuolo, las muertes por Fentanilo contaminado.

Francos fue uno de los pocos funcionarios que salió a hablar, tras el pánico que envolvió al Gobierno por el escándalo de las coimas en la Andis. Primero dijo que “no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario” pero poco después trató de exculpar a Karina Milei y “Lule” Menem de sus participaciones en la recaudación de las supuestas coimas en la compra de medicamentos. “No sé si la grabación está editada, cortada”, dijo luego en una entrevista para enarbolar es escuálida defensa de la Casa Rosada a pesar que nadie negó que la voz de los audios sea la de Spagnuolo.

Aunque Francos, esta vez deberá esgrimir alguna respuesta más concreta, sobre ese y los otros temas. Ya no le alcanzará sentirse ofendido, como sucedió el 26 de junio pasada en el Senado, y retirarse del recinto enojado por la acusación de la senadora fueguina Cristina López que lo llamó “mentiroso”.

Libragate

La ofensiva opositora no para, este jueves se reúne la Comisión Investigadora del caso $LIBRA y el Gobierno sumaría un nuevo y duro revés con el presidente Milei en la mira por la criptoestafa. Los integrantes de la comisión están citados a las 14 en el Anexo C de la Cámara baja para la “elección de autoridades y fijar días y hora de reunión”, luego que estuvo estancada por los artilugios del presidente de la Cámara, el libertario riojano Martín Menem, que con la designación de sus integrantes logró un empate (entre oficialistas y opositores) que empantanó su funcionamiento.

Pero el miércoles pasado la oposición aprobó una modificación del reglamento que habilita que, en casos de empate, la presidencia caiga en manos del principal bloque opositor. Que en este caso correspondería a Unión por la Patria, que promueve a la diputada Sabrina Selva para encabezar la investigación del Libragate. Será una prueba de fuego para el propio Menem, que hasta ahora pudo impedir que el Congreso avanzara con una investigación parlamentaria, mas allá de la causa judicial que se abrió en nuestro país y la que se lleva adelante en los Estados Unidos.

Más investigaciones e interpelaciones

Aunque no sería el último dolor de cabeza para un Gobierno que empezó a sentirse acorralado en el ámbito legislativo. Los diputados opositores Mónica Fein, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal); Mónica Frade (Coalición Cívica); y Sabrina Selva (Unión por la Patria) presentaron un proyecto para crear otra comisión investigadora y que tendrá como objetivo determinar qué ocurrió en la agencia de discapacidad.

A esta iniciativa, se suma, un pedido de interpelación a Spagnuolo presentado por Victoria Tolosa Paz (UxP) y otro de informes de la fueguina Andrea Freites para conocer las contrataciones que el Gobierno realizó con la empresa Suizo Argentina S.A, involucrada en la causa de ANDIS. Pero no sería el único convocado para una interpelación. El diputado cordobés Oscar Agost Carreño (EF) presentó un proyecto de resolución para citar al jefe de Gabinete y al ministro de Salud. Mientras que el diputado Eduardo Valdéz (UxP) quiere que Federico Sturzenegger responda ante los diputados por varias decisiones de su cartera que impactaron en el escándalo de las coimas en la ANDIS, entre ellas la reducción de las auditorías internas del organismo.