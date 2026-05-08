La oposición pidió una sesión para avanzar con la interpelación y remoción de Manuel Adorni

Bloques opositores solicitaron una sesión especial para el 14 de mayo con el objetivo de emplazar proyectos vinculados a pedidos de informes y una moción de censura contra el jefe de Gabinete.

Integrantes de distintos bloques de la oposición presentaron un pedido formal ante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para convocar a una sesión especial el próximo 14 de mayo con el objetivo de avanzar en proyectos vinculados a la interpelación y eventual remoción del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La solicitud fue impulsada por legisladores de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Defendamos Córdoba, aunque no contó con firmas de Unión por la Patria.

El temario incluye cuatro iniciativas relacionadas con pedidos de informes verbales, cuestionamientos patrimoniales y una moción de censura contra el funcionario nacional.

Según indicaron desde la oposición, los proyectos todavía no cuentan con despacho de comisión, por lo que el objetivo inicial será emplazar su tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento.

Entre los firmantes del pedido figuran Esteban Paulón, Pablo Juliano, Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Maximiliano Ferraro y Natalia de la Sota, entre otros.

Los bloques impulsores y Unión por la Patria alcanzarían en conjunto unos 120 legisladores, por lo que las negociaciones estarán centradas en conseguir el quórum necesario para habilitar la sesión.

En ese contexto, la atención también está puesta en la postura que adoptarán diputados considerados dialoguistas o independientes, entre ellos integrantes del MID y algunos monobloques provinciales.

Uno de los proyectos incluidos en el temario plantea un pedido de informes verbales sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado.

Otro expediente solicita información vinculada a la situación patrimonial de Adorni, mientras que el Frente de Izquierda impulsa además una moción de censura presentada a fines de marzo.

La convocatoria se produce apenas una semana después de la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete ante el Congreso, en un escenario de creciente tensión política entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición.