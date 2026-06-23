La oposición buscará interpelar a Manuel Adorni en una sesión especial de Diputados

La Cámara de Diputados fue convocada para este martes a una sesión especial impulsada por bloques opositores que pretenden avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sin embargo, la oposición enfrenta dificultades para reunir el quórum necesario.

La Cámara de Diputados de la Nación realizará este martes una sesión especial convocada a pedido de distintos bloques de la oposición con el objetivo de tratar proyectos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e iniciar el procedimiento de moción de censura previsto en la Constitución Nacional.

La convocatoria fue oficializada por el secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán, quien fijó el inicio de la sesión para las 14 horas.

El pedido había sido presentado el pasado 11 de junio por 31 legisladores de los bloques Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Coalición Cívica y las diputadas nacionales Marcela Pagano y Natalia de la Sota.

La iniciativa surgió luego de declaraciones públicas de Adorni en una entrevista periodística, durante la cual habría contradicho explicaciones previas sobre su patrimonio y reconocido la existencia de 500 mil dólares no declarados. El funcionario permanece además bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

A pocas horas del debate, la principal incógnita gira en torno al quórum. Los sectores opositores aún no tienen asegurado el respaldo de bloques considerados clave, como el PRO, sectores de la UCR y representantes de fuerzas provinciales, por lo que la posibilidad de alcanzar los 129 diputados necesarios para abrir la sesión aparece comprometida.

En caso de no reunir el número requerido, los legisladores convocantes podrán igualmente realizar manifestaciones en minoría y exponer cuestionamientos hacia el funcionario nacional, quien continúa contando con el respaldo del presidente Javier Milei.

Si la sesión logra abrirse, se prevé además una fuerte discusión reglamentaria sobre la mayoría necesaria para aprobar una eventual interpelación. El debate se intensificó luego de distintas interpretaciones surgidas en el Senado respecto del artículo 101 de la Constitución Nacional, que regula el mecanismo de interpelación y moción de censura.

Mientras algunos legisladores sostienen que basta una mayoría absoluta para avanzar, otros consideran que previamente deben intervenir las comisiones correspondientes. En ese contexto, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro defendió la posibilidad de votar directamente la interpelación en el recinto, mientras que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, recordó antecedentes parlamentarios en los que primero se emplazó a las comisiones antes de tratar los proyectos en el pleno.

En paralelo, trascendió que el oficialismo analiza convocar a las comisiones correspondientes para comenzar el tratamiento de las iniciativas vinculadas a Adorni. La estrategia podría desactivar parte de la presión opositora y desalentar el aporte de algunos bloques aliados al quórum de la sesión especial.

La jornada legislativa se presenta así como una nueva prueba para el equilibrio de fuerzas en el Congreso y para la capacidad de la oposición de avanzar con mecanismos de control político sobre uno de los principales funcionarios del gobierno nacional.