La OMS cuestionó a Milei por la salida de Argentina en medio del brote de hantavirus

La Organización Mundial de la Salud pidió que Argentina reconsidere su salida del organismo en medio del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius. El Gobierno de Javier Milei respondió con dureza y defendió la “soberanía sanitaria” del país.

La tensión entre el Gobierno de Javier Milei y la Organización Mundial de la Salud volvió a escalar luego de que el director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidiera públicamente que Argentina y Estados Unidos reconsideren su salida del organismo internacional en medio del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius.

Durante una conferencia de prensa, Tedros sostuvo que “la universalidad es importante para la seguridad sanitaria” y advirtió que “a los virus no les importa nuestra política ni nuestras fronteras”.

Las declaraciones generaron una rápida respuesta de la administración libertaria, que acusó a la OMS de utilizar una emergencia sanitaria para cuestionar una “decisión soberana”.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno argentino aseguró que el país cuenta con “capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población” y ratificó que continuará cooperando técnicamente con organismos internacionales, aunque preservando su autonomía sanitaria.

Además, desde Casa Rosada señalaron que “la OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia” e intenta condicionar la postura adoptada por la Argentina respecto a su salida del organismo.

El conflicto se da en el marco del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que había partido desde Ushuaia. Según informó la OMS, ya se registraron ocho casos sospechosos, cinco confirmados y tres personas fallecidas.

Las autoridades sanitarias internacionales advirtieron que podrían aparecer nuevos contagios debido al período de incubación del virus Andes, mientras el barco continúa viaje hacia Tenerife, en España.

Pese al enfrentamiento político, Tedros confirmó que la cooperación técnica entre la OMS y Argentina continúa activa y destacó que el país enviará 2500 pruebas diagnósticas de hantavirus para colaborar con el monitoreo epidemiológico internacional.