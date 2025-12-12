La OEA convoca a una reunión de urgencia para abordar la crisis en Honduras

La Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis que se desató en Honduras tras el cuestionado recuento de votos de las elecciones presidenciales de Honduras del pasado 30 de noviembre y aún no cuentan con resultados definitivos.

Según el comunicado del organismo con sede en Washington, el Consejo Permanente recibirá el informe de Eladio Loizaga, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA.

Con el 99,40 % de las actas escrutadas, el candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, respaldado por Donald Trump, se mantiene en primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %) seguido por el libértala Salvador Nasralla con 1.256.428 sufragios (39,48 %).

En tercer lugar se encuentra Rixi Moncada, representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) y candidata de la presidenta saliente Xiomara Castro, quien ha obtenido 618.448 votos (19,29 %).

En el gobierno de Castro denunciaron fraude y amagaron con pedir la nulidad de la elección pero luego, el oordinador general de Libre, el ex presidente y esposo de Xiomara, Manuel Zelaya dijo que el ganador de la elección fue Nasralla.

El ex vice de Xiomara hizo una alianza con Libre en la fórmula presidencial en las elecciones generales de 2021 que ayudó al triunfo de Castro y fue designado presidencial (vicepresidente) de su gobierno, pero en menos de año y medio renunció por marcadas diferencias con la mandataria y su esposo y asesor. Por su parte, Nasralla denunció un “fraude monumental” y ha exigido que se realice un escrutinio especial “acta por acta”.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin junto a Marco Rubio.

Tanto la OEA como la Unión Europea, junto a observadores electorales nacionales, permanecen en Honduras monitoreando el desarrollo del recuento electoral en un contexto de creciente incertidumbre y desconfianza por la lentitud y las irregularidades percibidas.

En paralelo, el Parlamento de Honduras condenó públicamente la “injerencia” del presidente estadounidense Trump en los comicios y dijo que no va a reconocer los resultados.

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Honduras afirmaron en pleno proceso de escrutinio que respetarán el resultado de las urnas, en un mensaje que parece alejarse de la estrategia de denuncia de fraude del gobierno y acercarse a un resultado de victoria de Asfura.

En este clima, la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras exhortó a todas las fuerzas políticas a esperar los resultados oficiales y a ejercer una vigilancia activa y responsable del escrutinio hasta la publicación de los datos finales.