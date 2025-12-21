La morosidad de las familias volvió a crecer: se triplicó en un año y rozó el 10% en préstamos personales

Según el Banco Central, el ratio de irregularidad en los créditos a familias alcanzó el 7,8% en octubre, el nivel más alto desde 2010. Los mayores aumentos se dieron en préstamos personales y tarjetas de crédito, en un contexto de tasas elevadas y salarios reales estancados.

La morosidad de las familias volvió a mostrar un fuerte deterioro en octubre y acumuló 12 meses consecutivos de suba, alcanzando niveles récord desde que existen registros oficiales. En particular, los préstamos personales registraron casi un 10% de incumplimiento, según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De acuerdo al Informe sobre Bancos, el ratio de irregularidad en los créditos solicitados por los hogares llegó al 7,8%, el valor más alto desde 2010. En términos interanuales, el incremento fue de 5,5 puntos porcentuales, lo que implica que la morosidad prácticamente se triplicó en un año.

Los segmentos más afectados

Los mayores aumentos se registraron en:

Préstamos personales : morosidad del 9,9% (+6,5 p.p).

: morosidad del (+6,5 p.p). Tarjetas de crédito: 7,7% (+6 p.p).

En tanto, los créditos prendarios subieron 1,1 puntos, hasta el 4,8%, mientras que los hipotecarios se mantuvieron estables, en torno al 1%.

Tasas altas y salarios en tensión

Durante octubre, la tasa nominal anual de los créditos personales promedió el 83%. Tras las elecciones legislativas, la menor volatilidad financiera permitió una baja hasta el 66,5%, aunque el nivel sigue siendo elevado y muy superior a la inflación esperada.

Este escenario, sumado al estancamiento o caída de los salarios reales, explicó buena parte del aumento en los incumplimientos. Sin embargo, algunos economistas señalan que también influyó la expansión del crédito al sector privado, que se duplicó en términos reales en el último año.

En ese sentido, el economista Roberto Arias sostuvo que, al retirarse el Estado como principal demandante de crédito por el superávit fiscal, se amplió la oferta hacia segmentos de mayor riesgo, lo que eleva naturalmente los niveles de morosidad.

Empresas y panorama general

En el caso de las empresas, la morosidad subió del 0,7% al 1,9% interanual, con el mayor impacto en los préstamos prendarios. Sumando hogares y compañías, el ratio total de irregularidad alcanzó el 4,5% en noviembre, el nivel más alto desde noviembre de 2021.