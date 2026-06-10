La mamá de Joaquín respaldó la imputación y pidió que la Ley Joaquín avance en todo el país

Soledad Campos Lobos, madre del niño de 12 años que murió tras la caída de un arco de fútbol en Junín de los Andes, expresó su conformidad con la imputación del director de la Orden Salesiana y reafirmó su lucha para que se apruebe la Ley Joaquín, destinada a prevenir nuevas tragedias.

Luego de que la Justicia formulara cargos contra el director de la Orden Salesiana por la muerte de Joaquín Gatto, Soledad Campos Lobos, madre del niño de 12 años, aseguró que la familia recibe la decisión “con tranquilidad” porque consideran que habrá un responsable por la tragedia ocurrida en enero pasado en Junín de los Andes.

En diálogo con Cadena Uno, explicó que ya estaban al tanto de que la investigación avanzaba en ese sentido y destacó el trabajo realizado por la fiscalía.

“Confiamos en la fiscalía y en lo que la Justicia disponga. Preferimos no participar de la audiencia porque estamos muy expuestos y no queríamos volver a revivir todo”, señaló.

La familia se presentó como querellante en la causa y en los próximos días mantendrá una reunión virtual con el fiscal jefe Gastón Ávila para conocer los detalles de la audiencia de formulación de cargos y los pasos que seguirá la investigación.

Paralelamente, Soledad continúa impulsando la denominada Ley Joaquín, una iniciativa que busca establecer controles obligatorios sobre los arcos de fútbol y otros elementos deportivos para evitar accidentes fatales.

“Nuestro interés es que esto no vuelva a pasar. En 2025 hubo cuatro casos y este año ya llevamos dos más. Además, existen muchos accidentes que ni siquiera toman estado público”, afirmó.

La mujer destacó que el proyecto ya obtuvo media sanción en la provincia de Buenos Aires y aguarda tratamiento en el Senado provincial. Además, indicó que en la Ciudad de Buenos Aires se impulsa una iniciativa similar vinculada a la prevención y los controles de seguridad.

“Los arcos no pueden ser móviles y, si lo son, tienen que estar asegurados para que ningún chico pueda moverlos. Tiene que haber medidas de seguridad porque son estructuras mortales. Yo no sabía el riesgo que representaban hasta que le pasó a mi hijo”, expresó.

Finalmente, remarcó que la aprobación de una ley es solo el primer paso y consideró fundamental desarrollar campañas de concientización en clubes, escuelas y espacios recreativos.

“Vamos a seguir hasta que la Ley Joaquín sea una realidad. Después habrá que acompañarla con educación y prevención para que ninguna familia vuelva a pasar por lo que nosotros vivimos”, concluyó.